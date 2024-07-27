王嘉爾被酸「賣貨心急很難看」　正面槓上網友回嗆：別搞了

記者蔡宜芳／綜合報導

王嘉爾是韓團GOT7的一員，近年來專注於個人活動，也深受許多品牌青睞，成為廣告寵兒。他日前在社群宣傳新拍攝的雜誌，沒想到卻被網友酸「帶貨心急沒人看」，對此，王嘉爾直接親自回覆直言：「別搞了。」

▲王嘉爾在2020年自創時尚品牌。（圖／翻攝自Instagram／jacksonwang852g7）

王嘉爾近來穿著自創品牌的衣服，和時尚總監Mobolaji Dawodu一起登上雜誌封面，他26日也在社群曬照，向粉絲分享最新動態。然而，卻有網友留言：「你放心，這種帖子很少人給你點讚了，賣貨心急的樣子很難看。」對此，王嘉爾回嗆道：「放心，沒急過，好像你的帳號private（轉成私人）更顯得心急。」

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該網友不甘示弱，又再度留言：「刪了是不想吵架，你放心，我不會著急，互聯網看樂子罷了，恰巧，你就是那個樂子。」而王嘉爾也沒退讓，又回覆：「別搞了，剛剛只是說事實而已。不值得，您就繼續，沒人陪你。」

▲▼王嘉爾槓上網友。（圖／翻攝自Instagram／jacksonwang852g7）

王嘉爾回嗆網友的截圖傳開後，有人指出，該網友不是一般網友，而是長期在王嘉爾社群留負面評論的「黑粉」。另有不少粉絲留言安慰王嘉爾，希望他不要再看那些惡意的評論。