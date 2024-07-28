記者吳睿慈／台北報導

南韓新生代男團TIOT於27日晚間在台北三創Clapper Studio舉辦《TIOT IS LOVING TAIPEI》專場活動，5位成員首度造訪台北，前一天品嚐了雞排、熱炒、珍珠奶茶、香香雞等美食，更找來UP10TION的善燏擔任特別來賓，全場驚訝不已，台下尖叫聲四溢。

▲TIOT首度在台開唱。（圖／ON INN ASIA提供）



TIOT由玟成、俊弦、健熙、禹真、藝燦等5人所組成，他們26日搭機抵達後，先是接受台灣媒體訪問，緊接著舉辦簽售會，把握時間吃了雞排、熱炒外，甚至還下樓買了香香雞，食慾相當旺盛，禹真希望回韓國前能吃到牛肉麵，健熙則想在回國前去一趟夜市，芒果冰、小籠包甚至臭豆腐都想要一試！

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第一次來台舉辦FAN CONCERT，TIOT準備10幾首作品，以歌曲〈Moonrise〉揭開序幕，並以小分隊的型態，致敬了TWS的〈Plot Twist 〉、EXO〈Don’t Go〉以及DAY6〈 Time Of Our Life 〉等作品，更許下未來能打入美國Billboard排行榜熱門歌曲前百的心願。

▲TIOT許願以後打入美國Billboard排行榜熱門歌曲前百。（圖／ON INN ASIA提供）

場上還有一位大彩蛋，UP10TION善燏擔任特別來賓，精心還準備中文歌〈想見你想見你想見你〉，謝謝台灣粉絲的支持之餘，也趁機分享昨天發生的小故事，他說：「昨天在飯店健身時，健熙、藝燦也有在運動，原本離開了卻又折回來，原來是要拿高蛋白給我喝，TIOT一直都很和善跟客氣，所以要趁這場合跟他們說謝謝。」

▲TIOT盼望再次來台。（圖／ON INN ASIA提供）



FANCON進行到尾聲時，TIOT為台灣粉絲翻唱韋禮安名曲〈如果可以〉，最後在〈Starlight〉的歌聲中結束活動，成員流露出不捨的表情，強調因為是第一次的台北演唱會所以有點緊張，但多虧了來看他們的LOTI（官方粉絲名），所以讓全員都感到很幸福，也約定很快會再回來。TIOT預計週日離台，班機不公開。