柯佳嬿現身Energy小巨蛋現場！罕見放閃坤達喊：你的認真和堅持最重要

記者劉宛欣／綜合報導

Energy睽違22年重出歌壇27日起一連兩天在台北小巨蛋開唱，兩場共吸引了2萬人前來重溫青春。除了廣大的粉絲以外，身為「大嫂團」的謝京穎、柯佳嬿也陸續在社群曬出到場支持的照片，用行動力挺老公。

▲Energy 27日展開在小巨蛋第一天的演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

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謝京穎在Instagram上曬出站在看台上的獨照，照片中可以看到她特地穿著Energy周邊T恤，開心地對鏡頭露出燦爛笑容，後面則可以看到粉絲陸續進場的情況，她在內文寫著「今晚是小粉絲」，另一方面，柯佳嬿也在限時動態曬出了彩排時的認證影片，只見她手上拿著發光手環，表示「看總彩排得到歌手親送的LED發光手環，這顆兩百五」。

▲謝京穎曬出在小巨蛋的照片。（圖／翻攝自謝京穎Instagram）

柯佳嬿罕見直接標註了老公坤達的Instagram帳號，放閃表示「你的認真努力和堅持到底才是最重要的，好好享受舞台」，公開給予老公最大的鼓勵與支持。

▲柯佳嬿罕見公開喊話老公坤達。（圖／翻攝自柯佳嬿Instagram）

此前，Energy睽違22年重出歌壇，更登上台北小巨蛋開唱，期間卻被爆出團員因酬勞分配發生摩擦，還有媒體指出坤達要求拿走這次復出所有工作的一半酬勞，後來有人讓步才沒讓合體破局，所幸後續Energy所屬公司相信音樂出面闢謠，表示：「與Energy團員合作一律公平。」否認傳言。