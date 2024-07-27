ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金曲歌王踢館唱出天籟　陽帆卻要他封麥全場嚇傻

記者葉文正／台北報導

由藝人白冰冰及陽帆主持的民視《超級冰冰Show》，邀請金曲歌王施文彬及巴大雄擔任大牌秀嘉賓，更擔任評審，歌手向蕙玲、賴慧如、郭忠祐、陳思瑋、彭正、蔡亞露、談詩玲、吳美琳、明亮等人各個卯足全力，就為了收到前輩的青睞，獲得最佳演唱MVP。

▲施文彬與尤娜對唱。（圖／民視提供）

▲施文彬(左)與尤娜對唱。（圖／民視提供）

白冰冰訪問施文彬，提到當年他因為跟江蕙合唱的〈傷心酒店〉，紅遍全亞洲，非常威風，只是江蕙二姐已經封麥了！陽帆則馬上說：「文彬大哥也很有成就，那什麼時候換你封麥？」，驚人之語一出現場騷動，但白冰冰則笑說：「全部的人就陽帆最淘氣了！」，兩人你一言我一語展現主持功力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲施文彬與尤娜對唱。（圖／民視提供）

▲陽帆(左起)、施文彬與白冰冰。（圖／民視提供）

而施文彬則30年後原音重現，和節目中台語歌姬尤娜一起合唱〈傷心酒店〉，兩人首次合作就獲得滿堂彩，甚至在排練的時候，施文彬還跟孔鏘老師討論演唱時key再往上，展現歌唱實力雄厚。而施文彬個人壓軸演唱〈再會啦心愛的無緣的人〉，許多歌手也一起加入大合唱，熟悉的旋律加上動人的嗓音，擄獲現場每個人的心，白冰冰大讚聽得太過癮了，現場加上孔鏘大樂隊的伴奏，「耳朵都懷孕了！」

▲施文彬與尤娜對唱。（圖／民視提供）

▲美猴王橋段。（圖／民視提供）

另一位大牌秀歌手巴大雄，因歌曲〈可不可以放進去一下下就好〉」而爆紅，知名度水漲船高，這一次也特別在節目中演唱舞曲「〈最粗的戀人〉」以及「〈三個爸爸〉」，把現場氣氛炒到最高點，其中〈三個爸爸〉還有歌中劇，連伴奏的孔鏘老師也加入演出，爆笑百出。節目除了聽好歌還有爆笑短劇「超級大學堂之美猴王選妃」，令人耳目一新。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

推薦閱讀

劉亞仁爆性侵「同時3男在場」！　30歲受害男控：把重要部位放入我身體

劉亞仁爆性侵「同時3男在場」！　30歲受害男控：把重要部位放入我身體

NHK美女主播奧運轉播「胸前一片肉色」嚇壞日網！　狂晃超兇形狀登熱搜

NHK美女主播奧運轉播「胸前一片肉色」嚇壞日網！　狂晃超兇形狀登熱搜

小吳、紀卜心二度道歉難滅火　網紅批「欺騙又不認」：拗成這樣真難看

小吳、紀卜心二度道歉難滅火　網紅批「欺騙又不認」：拗成這樣真難看

憲哥認了跟張葳葳分居　婚姻狀況成謎　再罵官員智障

憲哥認了跟張葳葳分居　婚姻狀況成謎　再罵官員智障

席琳狄翁奧運獻唱「一開口看哭全場」！爆收6千萬酬勞復出　官方揭真相

席琳狄翁奧運獻唱「一開口看哭全場」！爆收6千萬酬勞復出　官方揭真相

YTR桃園高鐵站「弄丟百萬現金」！一找回愛馬仕包…蹦闆秒掏10萬答謝

YTR桃園高鐵站「弄丟百萬現金」！一找回愛馬仕包…蹦闆秒掏10萬答謝

那英《歌手》奪冠爆黑箱「他忘關麥洩密」！　音檔外洩：中國人必在前面

那英《歌手》奪冠爆黑箱「他忘關麥洩密」！　音檔外洩：中國人必在前面

百萬YTR儒哥超跑淹水「一夜蒸發350萬」！　曝颱風災後家中現況

百萬YTR儒哥超跑淹水「一夜蒸發350萬」！　曝颱風災後家中現況

拆穿男友「保險套偷戳洞」3奧步！國光女神認了性冷感半年：怕被著床

拆穿男友「保險套偷戳洞」3奧步！國光女神認了性冷感半年：怕被著床

小吳「我也有情緒」最新聲明！哽咽道歉繼續被罵：面對要多大勇氣

小吳「我也有情緒」最新聲明！哽咽道歉繼續被罵：面對要多大勇氣

陌生人併桌吃麵　摘下口罩竟是陳奕迅！本尊急喊：小聲點

陌生人併桌吃麵　摘下口罩竟是陳奕迅！本尊急喊：小聲點

楊丞琳「這社會很不友善」唱一半失聲痛哭！　認了被罵到崩潰：我很怕

楊丞琳「這社會很不友善」唱一半失聲痛哭！　認了被罵到崩潰：我很怕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

劉亞仁爆性侵「同時3男在場」！　30歲受害男控：把重要部位放入我身體

NHK美女主播奧運轉播「胸前一片肉色」嚇壞日網！　狂晃超兇形狀登熱搜

小吳、紀卜心二度道歉難滅火　網紅批「欺騙又不認」：拗成這樣真難看

憲哥認了跟張葳葳分居　婚姻狀況成謎　再罵官員智障

席琳狄翁奧運獻唱「一開口看哭全場」！爆收6千萬酬勞復出　官方揭真相

YTR桃園高鐵站「弄丟百萬現金」！一找回愛馬仕包…蹦闆秒掏10萬答謝

那英《歌手》奪冠爆黑箱「他忘關麥洩密」！　音檔外洩：中國人必在前面

百萬YTR儒哥超跑淹水「一夜蒸發350萬」！　曝颱風災後家中現況

拆穿男友「保險套偷戳洞」3奧步！國光女神認了性冷感半年：怕被著床

小吳「我也有情緒」最新聲明！哽咽道歉繼續被罵：面對要多大勇氣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

白冰冰, 陽帆, 巴大雄, 施文彬

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy終於圓夢...他哭了：本來不想唱這首歌
  2. 金曲歌王踢館唱出天籟　陽帆卻要他封麥全場嚇傻
  3. Energy等22年開唱失控了！　書偉脫口一句話...坤達驚：你老婆OK嗎？
  4. 韓女團高雄開唱遇颱風逛夜市夢碎　「子瑜閨蜜」韓東衝家樂福掃貨
  5. Energy震撼「砸8000萬開唱」　Toro一看傻眼：怎麼跟彩排不一樣！
  6. 小龍女新一代女神出爐　九月大巨蛋首秀獻成果
  7. 迪瑪希「中國人在前面」爆《歌手》黑箱？　親還原對話1單詞全聽錯
  8. 許光漢《無路可逃》同框韓影帝后「表情僵硬」　親曬照喊：我檢討
  9. 直擊／Gail壓軸現身《聲林之王 先聲奪人》！　上百人搶合照、簽名
  10. SJ銀赫紀念父親冥誕　「捐1億助待收養兒童」：托爸的福牽起緣分

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366