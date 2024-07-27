金曲歌王踢館唱出天籟　陽帆卻要他封麥全場嚇傻

記者葉文正／台北報導

由藝人白冰冰及陽帆主持的民視《超級冰冰Show》，邀請金曲歌王施文彬及巴大雄擔任大牌秀嘉賓，更擔任評審，歌手向蕙玲、賴慧如、郭忠祐、陳思瑋、彭正、蔡亞露、談詩玲、吳美琳、明亮等人各個卯足全力，就為了收到前輩的青睞，獲得最佳演唱MVP。

▲施文彬(左)與尤娜對唱。（圖／民視提供）

白冰冰訪問施文彬，提到當年他因為跟江蕙合唱的〈傷心酒店〉，紅遍全亞洲，非常威風，只是江蕙二姐已經封麥了！陽帆則馬上說：「文彬大哥也很有成就，那什麼時候換你封麥？」，驚人之語一出現場騷動，但白冰冰則笑說：「全部的人就陽帆最淘氣了！」，兩人你一言我一語展現主持功力。

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▲陽帆(左起)、施文彬與白冰冰。（圖／民視提供）

而施文彬則30年後原音重現，和節目中台語歌姬尤娜一起合唱〈傷心酒店〉，兩人首次合作就獲得滿堂彩，甚至在排練的時候，施文彬還跟孔鏘老師討論演唱時key再往上，展現歌唱實力雄厚。而施文彬個人壓軸演唱〈再會啦心愛的無緣的人〉，許多歌手也一起加入大合唱，熟悉的旋律加上動人的嗓音，擄獲現場每個人的心，白冰冰大讚聽得太過癮了，現場加上孔鏘大樂隊的伴奏，「耳朵都懷孕了！」

▲美猴王橋段。（圖／民視提供）

另一位大牌秀歌手巴大雄，因歌曲〈可不可以放進去一下下就好〉」而爆紅，知名度水漲船高，這一次也特別在節目中演唱舞曲「〈最粗的戀人〉」以及「〈三個爸爸〉」，把現場氣氛炒到最高點，其中〈三個爸爸〉還有歌中劇，連伴奏的孔鏘老師也加入演出，爆笑百出。節目除了聽好歌還有爆笑短劇「超級大學堂之美猴王選妃」，令人耳目一新。