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林嘉欣《愛情城事》失婚激戰阮經天　好友李心潔牽線：必須是她！

記者蕭采薇／台北報導

金馬影后李心潔不只參演電影《愛情城事》，更擔任其中一個單元的導演，找來好友林嘉欣和阮經天演出。她笑說：「想說我第一次當（劇情片）導演，身為朋友應該會來幫我吧！」林嘉欣與阮經天在片中有許多激烈的情慾床戲，必須在短時間內讓兩人達到完美的情感流動。

▲《愛情城事》李心潔出席映後座談。（圖／華映娛樂提供）

▲李心潔在《愛情城事》既是演員，也是10位導演之一。（圖／華映娛樂提供）

李心潔透露，一開始就決定這個角色就是要林嘉欣演出，「我覺得她是我的繆思，是我自己非常想去探索的人。」同樣的阮經天也是，李心潔說：「小天還特別謝謝我找他演出。」但也因為只有3天拍攝時間，我們第一天就拍情慾戲，我真的很佩服他們，情慾的部份我們有討論親密度到哪裡，要先建設他們的心理狀態。」

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林嘉欣在片中飾演感情出問題的女演員，而拍完後電影後不久，林嘉欣也爆出婚變，意外呼應了劇情。此外，阮經天拍攝時，也正值爺爺過世的喪期，製片人馬君慈說：「小天真的很敬業專注在工作上，經紀人沒提，我們其實完全看不出來他家裡有事。」

▲《愛情城事》李心潔出席映後座談。（圖／華映娛樂提供）

▲《愛情城事》林嘉欣和阮經天片中有激烈情慾戲。（圖／華映娛樂提供）

此外，李心潔也和與郭書瑤（瑤瑤）合作，演出導演張吉安執導的其中一段故事。李心潔直喊佩服對方：「她很認真，也有舞蹈底子，還為了這戲特別練了舞，她是很拚的演員，會為了角色盡力的去完成，她還和我說自己為了維持好狀態，一天只吃了一餐，覺得真的太辛苦了。」

▲《愛情城事》李心潔出席映後座談。（圖／華映娛樂提供）

▲《愛情城事》李心潔出席映後座談，左為製片人馬君慈。（圖／華映娛樂提供）

李心潔透露，自己一直以來都需要正常吃三餐，量也沒有在減少，「我不能沒吃到飯，我拍戲也一定要找時間吃飯，我那時候演戲壓力大會爆瘦，可能一天要吃五餐。」當年與老公彭順合作，還沒成為男女朋友前，對方也喜歡帶她去吃飯，覺得很有成就感。是否是這樣才在一起？李心潔笑說：「他可能比較沒有遇到女明星吃成這樣子。」

▲《愛情城事》李心潔出席映後座談。（圖／華映娛樂提供）

▲《愛情城事》李心潔找來好友林嘉欣合作。（圖／華映娛樂提供）

李心潔也透露，老公導演彭順也給了不少建議：「他有和我說鏡頭要想清楚，不要讓現場工作人員不知道在做甚麼，我很焦慮的時侯都會打給他，他跟我說拍100個小時我都可以把你剪成10分鐘。」《愛情城事》將於8月30日全台上映。

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愛情城事, 李心潔, 林嘉欣, 阮經天

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