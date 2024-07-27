《聲林之王 先聲奪人》攜校園新秀站上北車東森廣場　舞技、歌藝超驚艷

▲《聲林之王 先聲奪人》於7/27再度登場，大學歌唱比賽的決賽選手、高中街舞大賽決賽選手登場嗨翻北車東森廣場！（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者楊智雯／綜合報導

MZ世代嚮往的音樂盛典《聲林之王 先聲奪人》於7/27再度登場！不僅邀請到台大音韻獎、政大金旋獎、世新舍我盃等3所大學歌唱比賽的決賽選手，更特地請來緯來高中街舞大賽決賽隊伍輪番上陣，最讓人期待的是《聲林之王》首屆人氣王、被譽為「全民妹妹」的Gail壓軸登場，為東森廣場台北車站帶來青春澎湃的視覺和聽覺雙重饗宴！

平日人來人往的台北車站東森廣場，搖身一變成為熱力四射的表演舞台！一場長達3小時的音樂盛宴上演，讓路過的旅客都忍不住停下腳步，沉浸在視聽饗宴中，首先登場的是舞技超群的1976-PX舞團，當音樂響起的那一刻，為現場帶來超嗨氣氛，令人讚嘆的舞技與律動感，吸引觀眾圍觀，現場同學紛紛拿起手機搶拍，也有同學在一旁跟著跳起舞來，緊接著世新舍我盃饒舌組冠軍侯凱文、世新舍我盃創作組冠軍喵喵、政大金旋獎團體組冠軍諺瑋服蒙面俠等人都帶來精彩表演，展現青春朝氣蓬勃的氛圍。

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▲首先登場的是舞技超群的1976-PX舞團。

隨後陸續登場的世新舍我盃個人組冠軍、台大音韻獎學生獨唱組冠軍、世新舍我盃團體第三名、台大音韻獎重唱組冠軍、台大音韻獎學生獨唱組冠軍等實力派選手，以清新嗓音征服全場，帶來不同風格的流行音樂與自我創作，秀出驚人的創作才華和表演實力，同時奪下台大音韻獎、淡江金韶獎、世新舍我盃多項賽事獎項的黃佳恬，富有創意的編曲也讓不少觀眾驚艷，將現場氣氛推向高潮，就像在現場看專業的歌唱大賽，觀眾們也驚呼「這些新生代音樂人的創作能力太強，每一首歌都充滿青春活力，讓人感覺回到了學生時代！」

▲▼世新舍我盃饒舌組冠軍侯凱文、世新舍我盃創作組冠軍喵喵、政大金旋獎團體組冠軍諺瑋服蒙面俠等人都帶來精彩表演。

全球華人選秀節目《聲林之王》最初製作的初衷，即是東森集團總裁王令麟希望能給年輕人一個發光發熱的舞台，2023年10月起經營的台北車站東森廣場延續這樣的精神，廣邀知名美食、潮牌店家進駐之外，特別設置了多個落地鏡和表演場地，這一創新設計就是為年輕人提供展現才華的舞台，同時打造一個融合購物、美食和文化的現代化空間，讓年輕人盡情展現自我，享受多元化的都市生活體驗。

▲奪下台大音韻獎、淡江金韶獎、世新舍我盃多項賽事獎項的黃佳恬。



參與此次表演的黃佳恬是才華橫溢的音樂人，全程自彈自唱吸引眾人目光，也演唱了自己的原創曲目，她說「接到《聲林之王》邀約的時候很開心，因為我很喜歡表演，難得收到正式表演邀約，對我來說很有意義，不但有曝光的機會，也可以讓更多人認識我，而且在這麼明亮、舒服的東森廣場演出，看到眾多觀眾駐足聆聽，那種感受真的很特別」。

▲1976-PX的曾同學和蔡同學提到，平時就會約來東森廣場練舞。

緯來舉辦的高中街舞大賽決賽隊伍之一1976-PX團體也來到「聲林之王 先聲奪人」演出，團員們來自不同高中，他們提到之前都是在戶外練舞很熱又很髒，自從東森廣場開幕後，看到這裡變明亮又乾淨，平時就會約來東森廣場練舞，因為這裡交通很方便，大家平時約很方便，這次來東森廣場表演讓他們很興奮「有演出的機會一定要來」！

▲台大音韻獎學生獨唱組冠軍林俊彬很享受在東森廣場的演出。

台大音韻獎學生獨唱組冠軍林俊彬對於在東森廣場的演出體驗滿懷熱情，他說「我已經參加聲林之王三次的表演，我很喜歡東森廣場可以第一線與觀眾面對面的感覺，可以直接看到路過的觀眾因為我的歌聲吸引而駐足聆聽，這種即時的反饋對於一個表演者來說，實在是無價的體驗」。

東森購物總經理彭鴻珷表示「我們注意到東森廣場這邊有很多學生，因此辦很多正向活動，為年輕人提供展現自我的舞台」，已經辦過7次麻將賽、籃球賽、親子拼圖賽等活動，這次的「先聲奪人」表演會成功，東森購物總經理彭鴻珷說「活動成功的要素很多，最主要歸功交通很方便，帶來很多人流，而且東森廣場注重環境管理，現場也有保全，使得學生們可以在這裡安心地吃喝玩樂，家長們也能放心。」隨著越來越多知名店家的進駐，東森廣場成為集美食、購物、娛樂和藝術表演於一體的多功能空間，不僅為消費者提供了更多選擇，也吸引了更多年輕人聚集，未來計劃舉辦更多精彩活動，比如即將到來的霹靂舞大賽，期望透過更多活動，展示東森廣場的多元魅力，同時為年輕人提供更多展現才華的機會。

▲▼「全民妹妹」的Gail壓軸登場，與粉絲熱情互動。



聲林之王「先聲奪人」表演會進入尾聲，現場氣氛愈發熾熱，觀眾們層層圍繞，靜待壓軸巨星登場。萬眾期待的「全民妹妹」Gail以耀眼姿態現身，瞬間引爆全場歡呼！Gail不負眾望，並聲林之王「先聲奪人」表演會搶先曝光《如果你能看見我》的MV，讓粉絲們大飽眼福，並獻唱多首歌曲，熱情的歌迷們爭相點歌，而親和力十足的Gail也大方回應，將氣氛推向高潮，現場還有各種打卡抽大獎的活動，吸引大批人潮，為北車地下街注入全新活力，接連舉辦多場活動的台北車站東森廣場，正成為發掘和培養音樂新秀的搖籃！