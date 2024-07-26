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《甄嬛傳》陶昕然遭執行導演針對　挨罵髒話…她當場抓狂反擊

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星陶昕然在電視劇《後宮甄嬛傳》中，飾演反派「安陵容」走紅。她近日在節目中透露，早年拍戲時，曾遭到一位執行導演刻意針對，對方不僅會給錯誤的指示陷害她，還曾對她大爆粗口，讓她抓狂反擊。

▲▼《甄嬛傳》陶昕然遭執行導演針對　挨罵髒話抓狂反擊。（圖／翻攝自微博／陶昕然工作室）

▲陶昕然曾演出《甄嬛傳》。（圖／翻攝自微博／陶昕然工作室）

陶昕然表示，當時她按照執行導演的指示演，卻總是被導演罵，直到導演透過音響跟她溝通，她才隱約發現執行導演故意告知她相反的指示，但她起初選擇不計較，並未將這件事情說出來。

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▲▼《甄嬛傳》陶昕然遭執行導演針對　挨罵髒話抓狂反擊。（圖／翻攝自微博）

▲▼陶昕然透露自己曾遭執行導演針對。（圖／翻攝自微博）

▲▼《甄嬛傳》陶昕然遭執行導演針對　挨罵髒話抓狂反擊。（圖／翻攝自微博）

在一次七月份的拍攝中，由於橫店的天氣炎熱，她與其他演員坐在涼爽的穿堂內休息，隨時等著要拍攝，「結果現場好像在等這一些演員了，然後他沒有看見那些演員在哪，他只看到我坐在那休息，站起來以後，就是一種特別難聽的粗話衝著我過來了。」

▲▼《甄嬛傳》陶昕然遭執行導演針對　挨罵髒話抓狂反擊。（圖／翻攝自微博）

▲▼陶昕然分享被執行導演罵髒話的過程。（圖／翻攝自微博）

▲▼《甄嬛傳》陶昕然遭執行導演針對　挨罵髒話抓狂反擊。（圖／翻攝自微博）

由於先前被針對所累積的不滿，加上莫名挨罵，陶昕然當下也不甘示弱地反罵回去，讓導演都噤聲表示「原來昕然脾氣這麼大」。從那之後，陶昕然就再也沒有受到該執行導演的欺負，她也因為不再信任對方，選擇每次都親自再三向導演確認指示。

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陶昕然, 甄嬛傳, 安陵容

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