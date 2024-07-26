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20歲成員「練跆拳道受傷夢碎」　TIOT來台遇颱風樂觀：我們是雨男

記者吳睿慈／台北報導

新人韓團TIOT由金珉成、琴俊弦、洪健熙、崔禹眞、申藝燦5位成員組成，他們多數參加過選秀節目《BOYS PLANET》於4月正式出道，26日首度來台即將參與隔天的見面會活動，下午在台接受台灣媒體聯訪，恰好奧運開幕倒數，隊長金珉成坦言過去曾經是跆拳道選手，只是後來受傷夢碎，另外培養起了偶像夢想，他表示：「現在能成為TIOT我很幸福」。

▲韓團TIOT聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲TIOT由金珉成、琴俊弦、洪健熙、崔禹眞、申藝燦組成。（圖／記者林敬旻攝）

TIOT首度來到台灣，5人事前做功課表示想吃芒果冰、鼎泰豐、夜市等美食，其中金珉成早在高中時期來過台灣比賽，那時是跆拳道選手，他在南韓國內打到全國第三名的佳績，「我曾經夢想跆拳道選手，但因為受傷了，現在能夠為TIOT的一員，我很幸福。」巴黎奧運即將開幕，琴俊弦幽默表示：「我沒有在關心奧運，但我的奶奶、爸爸、媽媽每次都會追賽事，我每次都會被他們的尖叫聲吵醒。」

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此趟來台剛好遇到凱米颱風，健熙表示：「我們從韓國飛來的時候，飛行很安全，抵達的時候有看一下天空，比我想像還晴朗。」金珉成也說：「我們不會特別討厭下雨天，因為之前活動時，就一直遇到下雨天，粉絲還戲稱我們為『雨IOT』。」琴俊弦補充：「選不出一個成員是雨男，但只要我們聚在一起，重要的行程就會下雨。」他們對於雨天很習慣。

▲韓團TIOT聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲TIOT自封雨男，不怕來台遇到颱風天。（圖／記者林敬旻攝）

MBTI幾乎都是E人，獨有禹眞是內向「I人」，有沒有曾經活力跟不上團員？他笑喊：「練舞的時候特別累。」所有人選出最活潑的人是琴俊弦，金珉成爆料：「我們E成員跟他待在一起，都會變成小e。」

▲韓團TIOT聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲TIOT曾遇過靈異現象。（圖／記者林敬旻攝）

距離鬼門開大約1個禮拜，他們被問到有沒有遇過靈異事件，禹眞回想起有次深夜在公司練舞，「那時候大家都下班了，但一直有人敲門，我去開門又沒有人，結果音響還自己響，一開始以為是有人在跟我開玩笑，但反覆3、4次後，我就覺得很害怕了。」現場聽得毛骨悚然。他們即將在台舉辦簽售與見面會，透過訪談喊話：「我們TIOT第一次來到台灣，希望可以創造很好的回憶，跟粉絲度過快樂的時光。」

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金珉成, 琴俊弦, 洪健熙, 崔禹眞, 申藝燦, TIOT

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