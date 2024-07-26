江美琪工作太忙　8歲兒一句話…當場逼哭她

記者蔡琛儀／台北報導

歌手江美琪推出最新單曲〈幾分知己〉，也是實境冒險節目《上船了!各位》片尾曲，由歌壇新銳音樂人張軒為她量身訂做，張軒在聽了江美琪因工作常與8歲兒子睦睦常常分隔兩地、藉由視訊相思的故事，寫下心繫彼此也是種陪伴、足以生出互相支持的力量。

▲江美琪推出新歌〈幾分知己〉。（圖／萬力達娛樂提供）

江美琪提到，自己工作很常必須當空中飛人，她猶記得有次隔天又要飛行，但獨子睦睦突然在睡前轉身問她說，「媽媽，妳什麼時候才可以不用飛來飛去？可以陪我。」讓她頓時揪心差點淚崩，「因為我兒子的個性就是比較ㄍㄧㄣ吧，所以當他說出口時，其實也就已是忍淚的狀態。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而這個畫面一直在江美琪心中縈繞牽掛著，卻也變成彼此更珍惜的力量。江美琪說：「雖然是母子關係，但有時又很像朋友，我們需要彼此的陪伴跟支持，然後生出一些力量。」而張軒在聽到這個故事後深受感動，很快地寫出了〈幾分知己〉。被問到兒子聽過新歌了嗎？她開心說：「他不止聽了很多首，連這些副歌都會唱囉，其中還包含很多首即將發行的新專輯的作品。」

▲江美琪描述與兒子間的母子情深。（圖／萬力達娛樂提供）

在詮釋新歌〈幾分知己〉時，江美琪腦海中浮現很多畫面，「就是在我最需要陪伴、最低落的時候，不管是家人、朋友、或粉絲都會透過各種方式，讓我知道他們對我的關心、讓我感受到愛，同樣我也希望透過這首歌，可以讓每個聽者都能感受到自己並不孤單。」也藉此鼓勵大家在遇到很多不同的艱難時，「能感受到這首歌帶給你的一些力量跟希望。」與節目《上船了！各位》的宗旨不謀而合。