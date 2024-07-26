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《換乘戀愛2》李娜妍打卡「人在台灣」　穿雨衣防颱：累但很有趣～

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戀愛實境秀《換乘戀愛》捧紅許多素人，第二季參演的女嘉賓李娜妍擁有亮麗外貌，本就在電視台工作的她，因出演節目聲名大噪，出演邀約瞬間暴增。除了受到韓國觀眾喜愛，台灣也有很多支持者，她25日突然打卡人在台灣，恰好碰到凱米颱風，風雨強到她人在戶外只能穿著雨衣，突然現蹤於台灣，令粉絲驚訝不已。

▲▼《換乘戀愛2》李娜妍打卡人在台灣，穿雨衣防颱。（圖／翻攝自李娜妍、南熙斗IG）

▲《換乘戀愛2》李娜妍打卡人在台灣，穿雨衣防颱。（圖／翻攝自李娜妍IG）

李娜妍25日突然更新一則限時動態，她打卡人在台北，並穿著白色雨衣，對著鏡頭比出嘟嘴的可愛表情，只是她此趟訪台目的看起來並非私人旅遊，貼文裡寫下「雖然累，但很有趣」，並貼出攝影機的圖案，疑似來台拍攝節目或是YouTube影片。

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▲▼《換乘戀愛2》李娜妍、打卡「人在台灣」　穿雨衣防颱：累但很有趣～。（圖／翻攝自李娜妍、南熙斗IG）

▲《換乘戀愛2》李娜妍、南熙斗情侶檔受到很多台灣粉絲喜愛。（圖／翻攝自南熙斗IG）

不巧的是，李娜妍來台的時間強碰凱米颱風，她只好穿著雨衣上陣，且她此次來台看起來男友南熙斗並未同行，令不少粉絲扼腕「好想看兩人在台灣同框」、「看起來是來工作的」、「沒想到娜妍在台灣」、「怎麼剛好碰到颱風了」。

《換乘戀愛》第一季於2021年開播，節目找來已分手的男女再次重逢，嘉賓看著前任另尋愛情，又或著是舊情復燃，新穎的題材受到廣大觀眾喜愛，出演者也因此獲得超高知名度，在台、韓兩地都擁有忠實觀眾。

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李娜妍, 換乘戀愛2

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