小彤老師出席婚禮有洋蔥！　為小姑嫁女兒　延後一週化療

記者葉文正／台北報導

正在和胰臟癌積極搏鬥的兩性作家、愛情天后小彤，25日晚間無畏「凱米」颱風的颱風尾，出席小姑嫁女兒的婚禮；為了參加這場婚禮，原本上周就要進行第次化療的她與醫生討論後，決定延後一週，但她參加喜宴但滴酒不沾，一旦有人上前打招呼或敬酒，她便馬上將口罩戴好戴滿，以免被感染。

▲小彤老師(左)與小姑感情好。（圖／帽帽提供）

小彤表示婆家很疼惜她，安排她坐在桌面較大的主桌，座位的間距也較寬，方便她與人「保持距離」。之所以這麼辛苦、小心翼翼仍要參與，是因為小姑對她的情深義重，小彤說：「這是一場我無法缺席的婚禮，因為小姑是我生命中很重要的貴人。」

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▲小彤老師不忘與新郎新娘合照。（圖／帽帽提供）

記得當年，小彤結婚後不久就懷孕了，這「入門喜」讓她和先生都欣喜若狂，雖然當時她已屬高齡產婦，但身體健康、胎兒也在她腹中順利成長，醫生建議她自然產；不料過了預產期，突然沒有胎動，緊急剖腹後才發現，胎兒臍帶繞頸三圈胎死腹中。整個月子期間，她和老公都怕對方傷心，各自躲起來偷偷流淚，那是她這輩子哭最多的一段日子。

半年後，她又順利懷孕了，沒想到懷胎兩個多月時半夜大血崩流產；幾個月後她第三次懷孕、流產。也許因為太悲傷，沒把身體調養好，醫師說她可能習慣性流產，日後不易生育。當時已生了兩個女兒的小姑，對她這個嫂子萬分不捨，認真對她說：「大嫂你太辛苦了，我來幫妳懷孕好了！」

小彤說：「這輕輕的一句話，卻重重撼動了我！這世上，有多少人願意這樣義無反顧地為沒有血緣的人犧牲與付出？雖然後來我第四度懷孕，也順利生下了女兒，但是小姑對我的疼惜，讓我刻骨難忘，所以她第一次嫁女兒，我無論如何都得出席。」

提到目前的身體狀況，小彤表示每次化療結束後的頭兩天都極度虛弱，一天昏睡超過15小時，一向樂觀的她說：「好消息是頭髮沒有掉那麼兇了，可能也只剩下不到三分之一的髮量，髮量少，落髮也少了。」每一次化療前，她都會擔心白血球數量不足，大量補充營養與蛋白質，過去只愛吃蔬菜的她，現在每天都要逼自己吃肉類跟海鮮。

昨晚喜宴後，她回家休息了一晚，今天又立即住院繼續抗癌。她特別提到昨晚出嫁的新娘，是小姑的二女兒，甫拿到音樂碩士就結婚，小姑雖然認為太早了些，但仍開明順應孩子自己的選擇，小彤說：「女大十八變，小姑娘以前說不想結婚生子的，長大趕進度超前，完全讓我們跌破眼鏡！」