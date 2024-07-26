ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小彤老師出席婚禮有洋蔥！　為小姑嫁女兒　延後一週化療

記者葉文正／台北報導

正在和胰臟癌積極搏鬥的兩性作家、愛情天后小彤，25日晚間無畏「凱米」颱風的颱風尾，出席小姑嫁女兒的婚禮；為了參加這場婚禮，原本上周就要進行第次化療的她與醫生討論後，決定延後一週，但她參加喜宴但滴酒不沾，一旦有人上前打招呼或敬酒，她便馬上將口罩戴好戴滿，以免被感染。

▲小彤老師(左)與小姑。（圖／帽帽提供）

▲小彤老師(左)與小姑感情好。（圖／帽帽提供）

小彤表示婆家很疼惜她，安排她坐在桌面較大的主桌，座位的間距也較寬，方便她與人「保持距離」。之所以這麼辛苦、小心翼翼仍要參與，是因為小姑對她的情深義重，小彤說：「這是一場我無法缺席的婚禮，因為小姑是我生命中很重要的貴人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小彤老師(左)與小姑。（圖／帽帽提供）

▲小彤老師不忘與新郎新娘合照。（圖／帽帽提供）

記得當年，小彤結婚後不久就懷孕了，這「入門喜」讓她和先生都欣喜若狂，雖然當時她已屬高齡產婦，但身體健康、胎兒也在她腹中順利成長，醫生建議她自然產；不料過了預產期，突然沒有胎動，緊急剖腹後才發現，胎兒臍帶繞頸三圈胎死腹中。整個月子期間，她和老公都怕對方傷心，各自躲起來偷偷流淚，那是她這輩子哭最多的一段日子。

半年後，她又順利懷孕了，沒想到懷胎兩個多月時半夜大血崩流產；幾個月後她第三次懷孕、流產。也許因為太悲傷，沒把身體調養好，醫師說她可能習慣性流產，日後不易生育。當時已生了兩個女兒的小姑，對她這個嫂子萬分不捨，認真對她說：「大嫂你太辛苦了，我來幫妳懷孕好了！」

小彤說：「這輕輕的一句話，卻重重撼動了我！這世上，有多少人願意這樣義無反顧地為沒有血緣的人犧牲與付出？雖然後來我第四度懷孕，也順利生下了女兒，但是小姑對我的疼惜，讓我刻骨難忘，所以她第一次嫁女兒，我無論如何都得出席。」

提到目前的身體狀況，小彤表示每次化療結束後的頭兩天都極度虛弱，一天昏睡超過15小時，一向樂觀的她說：「好消息是頭髮沒有掉那麼兇了，可能也只剩下不到三分之一的髮量，髮量少，落髮也少了。」每一次化療前，她都會擔心白血球數量不足，大量補充營養與蛋白質，過去只愛吃蔬菜的她，現在每天都要逼自己吃肉類跟海鮮。

昨晚喜宴後，她回家休息了一晚，今天又立即住院繼續抗癌。她特別提到昨晚出嫁的新娘，是小姑的二女兒，甫拿到音樂碩士就結婚，小姑雖然認為太早了些，但仍開明順應孩子自己的選擇，小彤說：「女大十八變，小姑娘以前說不想結婚生子的，長大趕進度超前，完全讓我們跌破眼鏡！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

許藍方喝醉「醒來胸口有草莓」！　玩國王遊戲狂歡片被拍：我不記得

許藍方喝醉「醒來胸口有草莓」！　玩國王遊戲狂歡片被拍：我不記得

前女團團長被爆「砸50萬泰國變性」　露面全說了：不敢開口講話

前女團團長被爆「砸50萬泰國變性」　露面全說了：不敢開口講話

梓梓被問「聽說曾經離婚過」　直球回應：敢用我的生命發誓

梓梓被問「聽說曾經離婚過」　直球回應：敢用我的生命發誓

千千曬颱風天「超巨泡麵全餐」！　網一看組合流口水：絕配

千千曬颱風天「超巨泡麵全餐」！　網一看組合流口水：絕配

江坤俊曾怨老婆「出國比賽騙他去工作」　許聖梅開轟：無法認同

江坤俊曾怨老婆「出國比賽騙他去工作」　許聖梅開轟：無法認同

鳳梨辣妻被攻擊「美還不是都整的」！他護妻1反應被讚爆 網羨：嫁對了

鳳梨辣妻被攻擊「美還不是都整的」！他護妻1反應被讚爆 網羨：嫁對了

王齊麟「奧運金牌女友不會打球能看嗎」！陳詩媛反應超真實…互動閃炸

王齊麟「奧運金牌女友不會打球能看嗎」！陳詩媛反應超真實…互動閃炸

GOT7 BamBam深夜黑底文「不再醒來」　道歉認：壓力讓我身心俱疲

GOT7 BamBam深夜黑底文「不再醒來」　道歉認：壓力讓我身心俱疲

Energy開唱倒數爆爭議「坤達要拿一半酬勞」　公司正面回應了

Energy開唱倒數爆爭議「坤達要拿一半酬勞」　公司正面回應了

嚴立婷：歐洲沒冷氣！　英國遊學「連3天超過30度」：像在三溫暖

嚴立婷：歐洲沒冷氣！　英國遊學「連3天超過30度」：像在三溫暖

劉亞仁突被控「性侵男子」！染毒剛被檢方求刑4年…公司火速回應

劉亞仁突被控「性侵男子」！染毒剛被檢方求刑4年…公司火速回應

閔熙珍形象破滅！D社爆「她拿女巫年糕餵大家」辱員工婆娘、NewJeans豬

閔熙珍形象破滅！D社爆「她拿女巫年糕餵大家」辱員工婆娘、NewJeans豬

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

許藍方喝醉「醒來胸口有草莓」！　玩國王遊戲狂歡片被拍：我不記得

前女團團長被爆「砸50萬泰國變性」　露面全說了：不敢開口講話

梓梓被問「聽說曾經離婚過」　直球回應：敢用我的生命發誓

千千曬颱風天「超巨泡麵全餐」！　網一看組合流口水：絕配

江坤俊曾怨老婆「出國比賽騙他去工作」　許聖梅開轟：無法認同

鳳梨辣妻被攻擊「美還不是都整的」！他護妻1反應被讚爆 網羨：嫁對了

王齊麟「奧運金牌女友不會打球能看嗎」！陳詩媛反應超真實…互動閃炸

GOT7 BamBam深夜黑底文「不再醒來」　道歉認：壓力讓我身心俱疲

Energy開唱倒數爆爭議「坤達要拿一半酬勞」　公司正面回應了

嚴立婷：歐洲沒冷氣！　英國遊學「連3天超過30度」：像在三溫暖

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小彤老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 颱風天「小優Eason上班路超狼狽」！　抵電視台崩潰了：兩個都錯
  2. 奧運開幕剩12hrs！火辣大嫂團「7嬌點」搶先看　有人是名模和設計師
  3. 《少林足球》「大師兄」82歲近況曝光！　合體《唐伯虎》華文
  4. 《換乘戀愛2》李娜妍打卡「人在台灣」　穿雨衣防颱：累但很有趣～
  5. 薔薔西班牙脫下比基尼！　挑戰「上身全裸」自豪：胸是粉紅色
  6. 《膽小鬼》26年了！　梁詠琪重遊拍攝地「對比照」凍齡嫩臉超狂
  7. 傳錯群組！叫同劇演員「肖查某」被本人看到 女星進棚懺悔：死定了
  8. 李多慧讚張立東是帥哥　轉身主動獻吻江宏傑　他心碎還怕被告
  9. 命運般相遇！閔庚勳「愛上《認哥》製作人」　徐章焄早料到要結婚
  10. 小彤老師出席婚禮有洋蔥！　為小姑嫁女兒　延後一週化療

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366