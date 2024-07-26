鳳梨辣妻被攻擊「美還不是都整的」！他護妻1反應被讚爆 網羨：嫁對了

記者潘慧中／綜合報導

鳳梨（吳泓逸）與穩定交往4年的歐菈於2月宣布結婚，不時會與粉絲分享家庭生活。近日格外引起討論的是，雖然他常開玩笑嫌棄老婆，但當看到有網友說另一半「沒有美到哪裡」時，他馬上浮出水面護妻，讓不少網友羨慕：「嫁對了。」

▲鳳梨霸氣護妻。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）



鳳梨25日在社群網站透露，因為颱風天叫不到外送，只好自行在家下廚，但「某人只會出一張嘴一直吵…毫無任何幫助就算了…不斷製造困擾」，開玩笑嫌棄了歐菈一輪，「煮飯也我、家事也我、賺錢也我…」，看似抱怨，卻又有點樂在其中。

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▲▼鳳梨颱風天親自下廚給歐菈吃。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）



值得一提的是，發現有女網友留言嫌棄歐菈「沒有美到哪裡，還不是都整的」後，鳳梨霸氣護妻反問，「我老婆哪裡不美？」歐菈則高EQ地說「整型花到妳的錢嗎」，顯然心情沒有受到影響。

▲▼歐菈曾坦言胸部是做的。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola）



事實上，歐菈2022年便大方坦承胸部是後天加工的，「有做就有做，我不會在那邊說什麼我吃豐胸，如果真的想要胸部大，存錢就去做！」

▲歐菈昔日為了變美忍痛動手術。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola）



至於其他嘲諷胸部的言論，歐菈一直以來都保持一笑置之的態度，「可能就嫉妒吧？！眼光狹隘的人，世界就會很小是不會變的。」正面高EQ的處事哲學再度圈粉無數。