ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鳳梨辣妻被攻擊「美還不是都整的」！他護妻1反應被讚爆 網羨：嫁對了

記者潘慧中／綜合報導

鳳梨（吳泓逸）與穩定交往4年的歐菈於2月宣布結婚，不時會與粉絲分享家庭生活。近日格外引起討論的是，雖然他常開玩笑嫌棄老婆，但當看到有網友說另一半「沒有美到哪裡」時，他馬上浮出水面護妻，讓不少網友羨慕：「嫁對了。」

▲▼歐菈鳳梨。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

▲鳳梨霸氣護妻。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

鳳梨25日在社群網站透露，因為颱風天叫不到外送，只好自行在家下廚，但「某人只會出一張嘴一直吵…毫無任何幫助就算了…不斷製造困擾」，開玩笑嫌棄了歐菈一輪，「煮飯也我、家事也我、賺錢也我…」，看似抱怨，卻又有點樂在其中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼歐菈鳳梨。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

▲▼鳳梨颱風天親自下廚給歐菈吃。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

▲▼歐菈鳳梨。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

值得一提的是，發現有女網友留言嫌棄歐菈「沒有美到哪裡，還不是都整的」後，鳳梨霸氣護妻反問，「我老婆哪裡不美？」歐菈則高EQ地說「整型花到妳的錢嗎」，顯然心情沒有受到影響。

▲▼歐菈曾坦言胸部是做的。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola）

事實上，歐菈2022年便大方坦承胸部是後天加工的，「有做就有做，我不會在那邊說什麼我吃豐胸，如果真的想要胸部大，存錢就去做！」

▲歐菈昔日為了變美忍痛動手術。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola）

至於其他嘲諷胸部的言論，歐菈一直以來都保持一笑置之的態度，「可能就嫉妒吧？！眼光狹隘的人，世界就會很小是不會變的。」正面高EQ的處事哲學再度圈粉無數。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

推薦閱讀

許藍方喝醉「醒來胸口有草莓」！　玩國王遊戲狂歡片被拍：我不記得

許藍方喝醉「醒來胸口有草莓」！　玩國王遊戲狂歡片被拍：我不記得

梓梓被問「聽說曾經離婚過」　直球回應：敢用我的生命發誓

梓梓被問「聽說曾經離婚過」　直球回應：敢用我的生命發誓

前女團團長被爆「砸50萬泰國變性」　露面全說了：不敢開口講話

前女團團長被爆「砸50萬泰國變性」　露面全說了：不敢開口講話

千千曬颱風天「超巨泡麵全餐」！　網一看組合流口水：絕配

千千曬颱風天「超巨泡麵全餐」！　網一看組合流口水：絕配

江坤俊曾怨老婆「出國比賽騙他去工作」　許聖梅開轟：無法認同

江坤俊曾怨老婆「出國比賽騙他去工作」　許聖梅開轟：無法認同

Energy開唱倒數爆爭議「坤達要拿一半酬勞」　公司正面回應了

Energy開唱倒數爆爭議「坤達要拿一半酬勞」　公司正面回應了

閔熙珍形象破滅！D社爆「她拿女巫年糕餵大家」辱員工婆娘、NewJeans豬

閔熙珍形象破滅！D社爆「她拿女巫年糕餵大家」辱員工婆娘、NewJeans豬

歐陽妮妮剛爆懷孕「深夜被證實已和張書豪結婚」！0偽裝現身戶政事務所

歐陽妮妮剛爆懷孕「深夜被證實已和張書豪結婚」！0偽裝現身戶政事務所

萁媽直播颱風淹水實況「10幾年沒這樣」　驚呼：整個高雄市完蛋了！

萁媽直播颱風淹水實況「10幾年沒這樣」　驚呼：整個高雄市完蛋了！

劉亞仁突被控「性侵男子」！染毒剛被檢方求刑4年…公司火速回應

劉亞仁突被控「性侵男子」！染毒剛被檢方求刑4年…公司火速回應

霹靂粉絲期待24年！《聖石傳說》回歸　桃影鍾楚紅+費翔夢幻CP再現　

霹靂粉絲期待24年！《聖石傳說》回歸　桃影鍾楚紅+費翔夢幻CP再現　

27歲日偶像百野綾華罹癌！4月剛出道「認隱瞞病情」：每天都很害怕

27歲日偶像百野綾華罹癌！4月剛出道「認隱瞞病情」：每天都很害怕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

許藍方喝醉「醒來胸口有草莓」！　玩國王遊戲狂歡片被拍：我不記得

梓梓被問「聽說曾經離婚過」　直球回應：敢用我的生命發誓

前女團團長被爆「砸50萬泰國變性」　露面全說了：不敢開口講話

千千曬颱風天「超巨泡麵全餐」！　網一看組合流口水：絕配

江坤俊曾怨老婆「出國比賽騙他去工作」　許聖梅開轟：無法認同

Energy開唱倒數爆爭議「坤達要拿一半酬勞」　公司正面回應了

閔熙珍形象破滅！D社爆「她拿女巫年糕餵大家」辱員工婆娘、NewJeans豬

歐陽妮妮剛爆懷孕「深夜被證實已和張書豪結婚」！0偽裝現身戶政事務所

萁媽直播颱風淹水實況「10幾年沒這樣」　驚呼：整個高雄市完蛋了！

劉亞仁突被控「性侵男子」！染毒剛被檢方求刑4年…公司火速回應

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鳳梨, 歐菈

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鳳梨辣妻被攻擊「美還不是都整的」！他護妻1反應被讚爆 網羨：嫁對了
  2. 嚴立婷：歐洲沒冷氣！　英國遊學「連3天超過30度」：像在三溫暖
  3. 王齊麟「奧運金牌女友不會打球能看嗎」！陳詩媛反應超真實…互動閃炸
  4. 劉亞仁突被控「性侵男子」！染毒剛被檢方求刑4年…公司火速回應
  5. 小孟老師／7月26日星座運勢　雙魚今日限定「甘願為愛奉獻」
  6. 27歲日偶像百野綾華罹癌！4月剛出道「認隱瞞病情」：每天都很害怕
  7. 前女團團長被爆「砸50萬泰國變性」　露面全說了：不敢開口講話
  8. 揭開不能說的513秘密！半年四次送審　《五月雪》終在大馬上映
  9. 江坤俊曾怨老婆「出國比賽騙他去工作」　許聖梅開轟：無法認同
  10. 霹靂粉絲期待24年！《聖石傳說》回歸　桃影鍾楚紅+費翔夢幻CP再現　

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366