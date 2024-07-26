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王齊麟「奧運金牌女友不會打球能看嗎」！陳詩媛反應超真實…互動閃炸

記者潘慧中／綜合報導

奧運金牌羽球國手王齊麟4月認愛樂天啦啦隊女孩陳詩媛（綽號：十元）以來，不時會隔空放閃。近日格外引起討論的是，他在前往巴黎奧運前，特地和女友拍攝了一段影片，鬥嘴的小倆口閃瞎大批粉絲！

▲▼王齊麟陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

▲▼王齊麟陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

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▲▼王齊麟陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

▲王齊麟開玩笑說：「奧運金牌女朋友不會打球，能看嗎！」（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

有趣的是，王齊麟一登場就自然而然地摟住陳詩媛的肩膀，結果女友開玩笑要他不要碰：「我要與來賓保持距離好嗎？我男朋友會生氣。」然而，王齊麟下秒一開拍還是忍不住將手放在陳詩媛的肩膀上。

▲▼王齊麟陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

▲▼王齊麟一登場就摟住陳詩媛的肩膀。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

▲▼王齊麟陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

被問到「第一眼看女生會看哪裡」時，王齊麟幽默地看了陳詩媛一眼，笑答「頭頂吧」，讓女友不禁笑場。關於做過的貼心舉動，他摸著女友的頭說，會幫忙拿對方拿不到的東西，而且休假「都在跟她約會」。

▲▼王齊麟陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

▲▼王齊麟和陳詩媛的互動超閃。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

▲▼王齊麟陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）▲▼王齊麟陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

至於是否會教陳詩媛打羽球，王齊麟表示當然要啊，「奧運金牌女朋友不會打球，能看嗎！」這讓女友瞬間無語，但他保證過程中絕對不會罵人，「愛的教育。」

▲▼王齊麟陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

▲陳詩媛的無語反應超好笑。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

陳詩媛IG全文：

奧運特輯 首集大失控！
有人在後面轉，有人叫了不來，有人一直問奇怪問題，元素過多場面太混亂我Hold 不住
.
認識他以來，看過他最放鬆的一天應該是確定取得奧運資格的那一天，記得他重複算了好幾次積分後開心的跑來跑去跳著舞，興奮的跟家人夥伴們分享喜悅，但又馬上開始討論著接下來該加強什麼訓練！
相信所有運動員都是如此，每天帶著各種壓力努力突破自己朝著更好的成績邁進 2024巴黎奧運，讓我們一起為熱血奮戰的運動員們加油

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王齊麟, 陳詩媛

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