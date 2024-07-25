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梓梓被問「聽說曾經離婚過」　直球回應：敢用我的生命發誓

記者蔡宜芳／綜合報導

夢想家啦啦隊的隊長梓梓（董梓甯）擁有亮麗外型和精湛舞技，深受許多粉絲喜愛，她的社群帳號也在日前突破90萬人追蹤。梓梓為了回饋粉絲，25日在限時動態做問答互動，沒想到卻被問到「離婚傳聞」，對此，她也正面做出回應。

▲▼梓梓被問「聽說離婚過」　直球回應：敢用生命發誓。（圖／翻攝自Instagram／t40533）

▲梓梓的IG在日前突破90萬粉絲。（圖／翻攝自Instagram／t40533）

梓梓25日在問答互動中，回答粉絲的各種問題，其中，有人表示想看她做「豬鼻子」驗鼻子真假，她直接曬出將臉壓在玻璃上的崩壞照，強調說：「我的鼻子真的是真的啦！」大方回應了網友的疑問。

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▲▼梓梓被問「聽說離婚過」　直球回應：敢用生命發誓。（圖／翻攝自Instagram／t40533）

▲梓梓驗證高挺鼻子不是靠整型。（圖／翻攝自Instagram／t40533）

另外，還有網友問到：「聽說曾經有離婚過，是真的嗎？」對此，梓梓坦言，關於自己的流言蜚語很多，包括參加飯局、被包養、結過婚、有小孩等，但她從來不會想發文解釋。不過，既然有網友提問，她也就正面回應：「以上我真的敢用我的生命發誓，絕對沒有做過。」對於經常被造謠，梓梓也強硬反擊酸民說：「希望大家不要成為在背後造謠走在你前面的人的那種廢物，只會顯得你很可憐。」

▲▼梓梓被問「聽說離婚過」　直球回應：敢用生命發誓。（圖／翻攝自Instagram／t40533）

▲梓梓回應離婚傳聞。（圖／翻攝自Instagram／t40533）

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