妻子跟多賢長超像！日男粉「因老婆愛上TWICE」　網震驚：以為本人

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團TWICE在全球享有高人氣，近來一對日本夫妻追星準備入場演唱會前，接受路邊訪談，該位丈夫表示「因為妻子長得像多賢」，因而喜歡上多賢，而妻子喜歡的偶像也是同團的隊友Sana，兩人一起追星的影片傳回韓網，粉絲驚呼「妻子真的長得好像多賢」、「還以為是多賢站旁邊」，訪談影片掀起討論。

▲▼一名日本男粉的老婆與TWICE多賢長得非常像 。（圖／翻攝自多賢IG、推特）

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一名日本男粉絲近日接受訪問，他透露因為妻子長得像多賢，因而喜歡上TWICE成員多賢，臉上露出滿滿寵溺的表情。恰好，他的妻子就站在旁邊，主持人認證「確實長得很像多賢」，兩人擁有同款可愛笑容、彎月笑眼，相似度非常高。

▲該位男粉絲喜歡TWICE多賢。（圖／翻攝自推特）



夫妻倆都是TWICE的粉絲，過去已經在名古屋看過演唱會，妻子大方透露自己喜歡Sana，對於Sana的單人舞台演出印象深刻，被問到最期待哪首歌？老公回答〈Feel Special〉，妻子則是想聽新歌〈DIVE〉，兩人最後溫馨地向鏡頭喊話：「會一直喜歡的TWICE的所有人。」

這段訪談公開後，吸引大批粉絲朝聖，其中妻子長得像多賢就連韓網都給予肯定「第一眼以為是多賢」、「真的非常像」、「看完影片覺得更神奇了」、「真的以為是跟多賢拍影片」，引起韓網轟動。