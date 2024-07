妻子跟多賢長超像！日男粉「因老婆愛上TWICE」　網震驚：以為本人

記者吳睿慈/綜合報導

南韓女團TWICE在全球享有高人氣,近來一對日本夫妻追星準備入場演唱會前,接受路邊訪談,該位丈夫表示「因為妻子長得像多賢」,因而喜歡上多賢,而妻子喜歡的偶像也是同團的隊友Sana,兩人一起追星的影片傳回韓網,粉絲驚呼「妻子真的長得好像多賢」、「還以為是多賢站旁邊」,訪談影片掀起討論。

▲▼一名日本男粉的老婆與TWICE多賢長得非常像 。(圖/翻攝自多賢IG、推特)

一名日本男粉絲近日接受訪問,他透露因為妻子長得像多賢,因而喜歡上TWICE成員多賢,臉上露出滿滿寵溺的表情。恰好,他的妻子就站在旁邊,主持人認證「確實長得很像多賢」,兩人擁有同款可愛笑容、彎月笑眼,相似度非常高。

▲該位男粉絲喜歡TWICE多賢。(圖/翻攝自推特)



夫妻倆都是TWICE的粉絲,過去已經在名古屋看過演唱會,妻子大方透露自己喜歡Sana,對於Sana的單人舞台演出印象深刻,被問到最期待哪首歌?老公回答〈Feel Special〉,妻子則是想聽新歌〈DIVE〉,兩人最後溫馨地向鏡頭喊話:「會一直喜歡的TWICE的所有人。」

這段訪談公開後,吸引大批粉絲朝聖,其中妻子長得像多賢就連韓網都給予肯定「第一眼以為是多賢」、「真的非常像」、「看完影片覺得更神奇了」、「真的以為是跟多賢拍影片」,引起韓網轟動。

