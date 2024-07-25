63歲張學友健康再出狀況！　演出前一天「突宣布取消3場演唱會」

記者蔡琛儀／綜合報導

「歌神」張學友近日在杭州一連舉辦12場演出，沒想到今天突然宣布，取消其中三場演出，表示因藝人身體狀況，及為保障演出的精彩呈現，「經慎重考慮，現遺憾通知大家，原計劃於2024年7月26、27、28日在杭州奧體中心體育館舉辦的“張學友60+巡回演唱會”取消。」主辦單位也深表歉意。

▲張學友健康再出狀況。（圖／JDS提供）

張學友在本趟「60+」巡迴演唱會舉辦過程，身體數度出狀況，先是去年馬來西亞暈眩發作，今年3月的上海場因染疫延期演出，6月台北演唱會也因為中途感染RSV，將其中三場延期至明年，最後三場抱病登台。

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而他這次在杭州站第六場時，聲音就變得有些沙啞，他表示前幾場都還覺得狀況很好，沒想到當晚開唱就變這樣，也向觀眾道歉，還說若之後醫生宣布他不能再唱，他也會接受，並詢問現場觀眾：「今天的演唱會還要不要繼續下去，我想請大家決定。」也說實在很不想讓大家以為他聲音原本就是這樣，雖然台下觀眾仍紛紛報以熱烈尖叫聲回應，但也不免令人擔心63歲歌神的健康狀況。

而張學友稍早也透過所屬環球音樂微博發表信件，透露自己的病況，「結果是七個鼻竇中，有三個可能因為之前的病毒未清引致輕微發炎，也因鼻液倒流引致聲帶感染而紅腫影響發聲。其他一切正常，維他命D少了些，膽固醇高了些，微不足道的一些。」表示這幾天依照醫生的指示按時服藥，不多說話，讓聲帶休息，恢復了八九成，但他說只要能到達上台表演的狀態便繼續，不能便只好取消。「無論是對觀眾、主辦以及有關部門、工作伙伴，我都感到十分抱歉，十分無奈，對不起！」也請觀眾等他回來。