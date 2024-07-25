ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳美鳳強颱奔台中…穿深溝禮服現身　「脖子戴一棟房」天價珠寶曝

記者黃庠棻／台北報導

一向以敬業出了名的女星陳美鳳，今（25）日下午不畏風雨包車赴台中出席記者會，她強調因為這次代言攸關一項公益捐款和她的代言重責，就算碰上了強颱也得硬著頭皮出門，在高速公路上也只能在心中一直默唸「觀世音菩薩」祈求上蒼保佑平安。

▲陳美鳳。（圖／民視提供）

▲陳美鳳不畏風雨，到台中參加公益活動。（圖／皇宣緣提供）

陳美鳳代言的國內珠寶品牌首次赴台中做宣傳，主辦單位表示因為陳美鳳長年捐二手衣、二手包義賣做公益，近年來還擔任理事長不時為獨居老人募款，因此這場記者會後舉辦的一元競標趣味活動，也將撥出部分款項捐給位於台中市北屯區金剛山般若學院，與代言人一同做公益、做好事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳美鳳。（圖／民視提供）

▲陳美鳳不畏風雨，到台中參加公益活動。（圖／皇宣緣提供）

不少台中名流貴婦也衝著「台灣最美麗的歐巴桑」冒風雨參加記者會，陳美鳳果然不負眾望，穿著一襲天藍色深U垂墜晚禮服，搭配市價高達3100萬元的巴洛克華麗風的坦桑寶石套鍊和巨大蛋面戒出場，大秀豐滿身材，一現身就搏得了熱烈掌聲和滿堂采。

▲陳美鳳。（圖／民視提供）

▲陳美鳳戴著要價3100萬的珠寶。（圖／皇宣緣提供）

對此，陳美鳳開心地表示，這次出席活動真的讓她「美夢成真」，因為她年輕時特別喜歡藍寶石，品牌早在兩個月前，就從日本一家珠寶廠商引進這套幾乎已經絕跡，且跟27年前電影《鐵達尼號》一模一樣的坦桑寶石套鍊和戒指，這套珠寶從搜集到製作花了整整6年時間。

▲陳美鳳。（圖／民視提供）

▲陳美鳳戴著要價3100萬的珠寶。（圖／皇宣緣提供）

其實，陳美鳳表示今天其實心情很複雜，因為知道颱風過後台灣各地陸續傳出災情，希望大家都能夠平安。主辦單位團隊評估過公益行善不能等，所以大家一早分別驅車南下，用實際行動來做公益，也很謝謝前來力挺活動的每一位朋友。

▲陳美鳳。（圖／民視提供）

▲陳美鳳到台中做公益活動。（圖／皇宣緣提供）

而陳美鳳說每一次做公益都會得到滿滿的能量，更珍惜當下。尤其收到孩童、需要幫助的獨居老人的手寫卡片，或者他們喊出她八點檔的角色名字時，都覺得格外的窩心。她透露有一次到公益團體做公益，還遇到曾經幫她伴舞的舞群，那種看到老朋友的感覺真好。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

推薦閱讀

Energy開唱倒數爆爭議「坤達要拿一半酬勞」　公司正面回應了

Energy開唱倒數爆爭議「坤達要拿一半酬勞」　公司正面回應了

歐陽妮妮剛爆懷孕「深夜被證實已和張書豪結婚」！0偽裝現身戶政事務所

歐陽妮妮剛爆懷孕「深夜被證實已和張書豪結婚」！0偽裝現身戶政事務所

「韓國啦啦隊AI」李珠珢舊片流出遭疑整型！　瀏海消失真面目曝光

「韓國啦啦隊AI」李珠珢舊片流出遭疑整型！　瀏海消失真面目曝光

隋棠成「凱米受災戶」天窗突爆裂！孩慌張驚叫　家中慘況曝光

隋棠成「凱米受災戶」天窗突爆裂！孩慌張驚叫　家中慘況曝光

獨／《全明星》林玉書在酒吧倒下　「戲份消失、星巴克打工」近況曝

獨／《全明星》林玉書在酒吧倒下　「戲份消失、星巴克打工」近況曝

YTR們也誤會「十盛用北海道鮮奶」！片段全被挖　小吳、紀卜心又挨轟

YTR們也誤會「十盛用北海道鮮奶」！片段全被挖　小吳、紀卜心又挨轟

汪小菲老婆直播「美肌濾鏡突然沒了」！　意外曝光真實素顏

汪小菲老婆直播「美肌濾鏡突然沒了」！　意外曝光真實素顏

一粒「超強畫畫實力」曝光！　網驚呼：妳再說一次妳職業是啥？

一粒「超強畫畫實力」曝光！　網驚呼：妳再說一次妳職業是啥？

閔熙珍形象破滅！D社爆「她拿女巫年糕餵大家」辱員工婆娘、NewJeans豬

閔熙珍形象破滅！D社爆「她拿女巫年糕餵大家」辱員工婆娘、NewJeans豬

3生肖8月迎貴人轉運！「一路旺到年底」屬豬正財、偏財運都爆發

3生肖8月迎貴人轉運！「一路旺到年底」屬豬正財、偏財運都爆發

6歲蔡桃貴「颱風夜喊離家出走」！吵架：不住台灣了 二伯育兒術超冷靜

6歲蔡桃貴「颱風夜喊離家出走」！吵架：不住台灣了 二伯育兒術超冷靜

YTR型男機長捲性侵風波後「頻道首發片」！網出征揚言：退訂退會員

YTR型男機長捲性侵風波後「頻道首發片」！網出征揚言：退訂退會員

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Energy開唱倒數爆爭議「坤達要拿一半酬勞」　公司正面回應了

歐陽妮妮剛爆懷孕「深夜被證實已和張書豪結婚」！0偽裝現身戶政事務所

「韓國啦啦隊AI」李珠珢舊片流出遭疑整型！　瀏海消失真面目曝光

隋棠成「凱米受災戶」天窗突爆裂！孩慌張驚叫　家中慘況曝光

獨／《全明星》林玉書在酒吧倒下　「戲份消失、星巴克打工」近況曝

YTR們也誤會「十盛用北海道鮮奶」！片段全被挖　小吳、紀卜心又挨轟

汪小菲老婆直播「美肌濾鏡突然沒了」！　意外曝光真實素顏

一粒「超強畫畫實力」曝光！　網驚呼：妳再說一次妳職業是啥？

閔熙珍形象破滅！D社爆「她拿女巫年糕餵大家」辱員工婆娘、NewJeans豬

3生肖8月迎貴人轉運！「一路旺到年底」屬豬正財、偏財運都爆發

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳美鳳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 萁媽直播颱風淹水實況「10幾年沒這樣」　驚呼：整個高雄市完蛋了！
  2. 舒華直播關心台灣颱風災情！聽聞淹水驚呼「別出門」：天災很殘忍
  3. 孫燕姿曝暫不開演唱會原因！　回歸歌壇要等10月後：父母之間就知道
  4. 貪便宜戴廉價耳環！網紅「眼睛紅腫、長疹子」半年　一查竟是中毒了
  5. 日本2大咖女神配音　《DDDD惡魔的破壞 後章》上映強碰颱風
  6. 陳美鳳強颱奔台中…穿深溝禮服現身　「脖子戴一棟房」天價珠寶曝
  7. 主播王淑麗拒拿凱米颱風「對比15年前莫拉克」！吐沉重心聲：太慘痛
  8. 妻子跟多賢長超像！日男粉「因老婆愛上TWICE」　網震驚：以為本人
  9. 李佳穎懷孕「戒掉9項喜好習慣」！　自嘲老派傳統：只求寶寶健康
  10. KID逼問PS女孩周邊排行 冼迪琦直呼：峮峮是扛霸子

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366