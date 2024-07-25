陳美鳳強颱奔台中…穿深溝禮服現身　「脖子戴一棟房」天價珠寶曝

記者黃庠棻／台北報導

一向以敬業出了名的女星陳美鳳，今（25）日下午不畏風雨包車赴台中出席記者會，她強調因為這次代言攸關一項公益捐款和她的代言重責，就算碰上了強颱也得硬著頭皮出門，在高速公路上也只能在心中一直默唸「觀世音菩薩」祈求上蒼保佑平安。

▲陳美鳳不畏風雨，到台中參加公益活動。（圖／皇宣緣提供）

陳美鳳代言的國內珠寶品牌首次赴台中做宣傳，主辦單位表示因為陳美鳳長年捐二手衣、二手包義賣做公益，近年來還擔任理事長不時為獨居老人募款，因此這場記者會後舉辦的一元競標趣味活動，也將撥出部分款項捐給位於台中市北屯區金剛山般若學院，與代言人一同做公益、做好事。

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▲陳美鳳不畏風雨，到台中參加公益活動。（圖／皇宣緣提供）

不少台中名流貴婦也衝著「台灣最美麗的歐巴桑」冒風雨參加記者會，陳美鳳果然不負眾望，穿著一襲天藍色深U垂墜晚禮服，搭配市價高達3100萬元的巴洛克華麗風的坦桑寶石套鍊和巨大蛋面戒出場，大秀豐滿身材，一現身就搏得了熱烈掌聲和滿堂采。

▲陳美鳳戴著要價3100萬的珠寶。（圖／皇宣緣提供）

對此，陳美鳳開心地表示，這次出席活動真的讓她「美夢成真」，因為她年輕時特別喜歡藍寶石，品牌早在兩個月前，就從日本一家珠寶廠商引進這套幾乎已經絕跡，且跟27年前電影《鐵達尼號》一模一樣的坦桑寶石套鍊和戒指，這套珠寶從搜集到製作花了整整6年時間。

▲陳美鳳戴著要價3100萬的珠寶。（圖／皇宣緣提供）

其實，陳美鳳表示今天其實心情很複雜，因為知道颱風過後台灣各地陸續傳出災情，希望大家都能夠平安。主辦單位團隊評估過公益行善不能等，所以大家一早分別驅車南下，用實際行動來做公益，也很謝謝前來力挺活動的每一位朋友。

▲陳美鳳到台中做公益活動。（圖／皇宣緣提供）

而陳美鳳說每一次做公益都會得到滿滿的能量，更珍惜當下。尤其收到孩童、需要幫助的獨居老人的手寫卡片，或者他們喊出她八點檔的角色名字時，都覺得格外的窩心。她透露有一次到公益團體做公益，還遇到曾經幫她伴舞的舞群，那種看到老朋友的感覺真好。