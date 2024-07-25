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蘇柏臻19歲「罹骨癌險截肢」！　又遭女友分手...崩潰想不開

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手蘇柏臻發行首張EP《三月雪的夢》，今更無懼颱風卡米，風雨無阻舉辦發片記者會，40歲的他一生坎坷，19歲時就被診斷罹患骨癌，甚至右腳差點要截肢，病況幾乎令他崩潰，甚至有輕生念頭，吞安眠藥昏睡三天才醒來。

▲▼「骨癌歌手」蘇柏臻發片，妞妞担任嘉賓。（圖／酷思玩娛樂提供）

▲歌手蘇柏臻19歲時被診斷罹患骨癌。（圖／酷思玩娛樂提供）

蘇柏臻擁有185公分高的挺拔身材，從小就愛運動，19歲時他在涵碧樓擔任房務員，有一次打掃房間不慎跌倒，3個多月後某晚睡覺時突然流鼻血，雙腳痛到無法走路，才發現是罹癌，化療近兩年體重更暴瘦到只剩45公斤，更因此與交往超過10年的圈外女友分手；後來他決定勇敢面對人生，「加上姨嬷給我鼓勵，到台中榮總就醫，以換人工關節，取代截肢，並接受化療，勇敢活下去。」

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目前蘇柏臻仍積極與病魔對抗，但他在中南部有許多商演活動，加上幾個玩音樂的好友協助、貸款籌錢，讓他終於圓了歌手夢出道，而人緣頗好的他，今天記者會包括魏正豪、張維佑、何華等藝人好友現身站台，更邀請青梅竹馬的藝人「妞妞」許寀菁合唱新歌〈愛情苦瓜籽〉。

▲▼「骨癌歌手」蘇柏臻發片，妞妞担任嘉賓。（圖／酷思玩娛樂提供）

▲▼蘇柏臻發片，圈內好友包括妞妞等人都來記者會支持他。（圖／酷思玩娛樂提供）

▲▼歌手(左起)張維佑，何華，蘇柏臻，妞妞，魏正豪，感情像一家人。（圖／酷思玩娛樂提供）

兩人交情深厚，小時候還會一起洗澡，但卻一直沒有發展成戀情，妞妞甚至爆料，從小到大還以為蘇柏臻喜歡男生，蘇柏臻則說，「我們真的太熟了啦，睡在同一間房間，就算直接換衣服都無所謂。」

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