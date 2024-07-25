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金曲獎樂團出道25年…首度客串台劇！　助攻「蔡凡熙追陳庭妮」

記者黃庠棻／台北報導

靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》持續熱播中，丁春誠飾演的霸氣副總張瑞隱瞞有女友的事實，對陳庭妮飾演的資深房仲陸安琪展開熱烈追求，最終仍紙包不住火，各種「渣男事證」擺在眼前，他急於解釋已跟女友提分手，一度挽回陳庭妮，結果正宮親自找上門宣示主權。

▲《幸福房屋事件簿》。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

▲陳庭妮陷入三角戀。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

周姮吟這次飾演丁春誠的正宮卡蘿，劇中她的房子發生住客猝死一個多月才被發現，屍水全都滲透地板，特別指定「凶宅小組專員」陸安琪來處理，但她對對方所有建議都駁回、處處刁難，擺明是來對男友外遇的對象下戰帖。

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▲《幸福房屋事件簿》。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

▲周姮吟飾演丁春誠的正宮。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

而網友一面倒認為副總是大渣男，丁春誠從角色內心分析說「張瑞是真心喜歡安琪，很希望為她做點什麼事，沒想到自己能力不足，不是想為副總平反，但他其實也身處於一些狀況，希望觀眾看完能對他有更多理解。」陳庭妮則開玩笑說，安琪這麼慘全要怪副總，但也替對方緩頰，說道「兩人至少有彼此喜歡，只是對未來的期待站在不同地方，相處起來會很辛苦。」

而蔡凡熙飾演的菜鳥房仲游大志發現暗戀的陳庭妮陷入沮喪，抓緊機會主動出擊，想當能給女方肩膀的男人，邀請她去看演唱會。沒想到，出場的竟是人氣搖滾樂團Tizzy Bac，樂團驚喜客串擔任最佳戀愛助攻，才剛送走一段爛桃花的陳庭妮將如何回應小鮮肉的告白，讓觀眾瘋狂敲碗。而Tizzy Bac不僅曾獲金曲獎最佳專輯製作人獎外，今年適逢成軍25週年，不僅首度客串戲劇，2024年有更多新計劃即將推出，值得期待。

▲《幸福房屋事件簿》。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

▲《幸福房屋事件簿》。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

▲Tizzy Bac客串演出《幸福房屋事件簿》。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

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蔡凡熙, 陳庭妮, 幸福房屋事件簿

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