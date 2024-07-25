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Albee颱風假「出門掛急診」！皺眉痛PO全黑圖：吃6顆EVE還是動不了

記者潘慧中／綜合報導

凱米颱風的強風豪雨讓台北一連放了兩天颱風假，大多數民眾都待在家以防受到波及，但Albee（范乙霏）因為身體有狀況，24日不得不離家掛急診，「是有機會被吹走的，大家平安。」

▲▼Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲Albee 23日落枕。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

Albee 23日先在Instagram限時動態崩潰發問，「落枕倒在床邊到底有沒有用啦求解，史上最痛！」照片中，可以看到她的一頭長髮散落在床邊，似乎正在用都市傳說的方法治療落枕。

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▲▼Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲Albee吃完止痛藥也不見起色。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

事隔8小時，Albee上傳一張全黑底圖，並附上3個皺眉的表情符號無奈地說，「怎麼辦？吃了6顆EVE、3顆肌肉鬆弛還是動不了一點，該不會是要去急診打針了吧？」

▲▼Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲▼Albee冒著風雨出門打針。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲▼Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

無奈的是，雖然北部24日正值颱風假，但Albee只能撐著雨傘冒風雨出門，儘管本人沒有入鏡，仍可以藉由限動得知她快被風吹走了，幸好打完針後，她有透過限動報平安已經回到家。

▲▼Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

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