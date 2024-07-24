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AKB48 Team TP成員消失一年近況曝光！　重返舞台宣布好消息

記者蔡琛儀／台北報導

女團AKB48 Team TP成軍六年，將推出第8首單曲〈24/7 Shining〉，團員們睽違一年露面，也分享了自己的生活點滴。易沄表示，早上上課，中午就要趕高鐵去其他城市工作，感覺一天被塞的滿滿的，很充實也很好玩；而亞恩則提到，即使期中考也都是一考完就通勤到公司集訓，有次期末考還差點撞到MV拍攝日；重返校園的姿怡努力考上了理想學校，讓她非常開心。

▲▼AKB48 Team TP。（圖／好言娛樂提供）

▲AKB48 Team TP睽違一年推出新單曲〈24/7 Shining〉。（圖／好言娛樂提供）

在公演中，成員們也分享了許多有趣的經驗。于馨說因為成員眾多，每回公演都會有16至18人上台演出，也讓大家常常會忘記，這場到底有幾個人或是誰沒來。留佳則難忘和粉絲心連心的感覺，「我們公演最後一首是抒情歌，發現好多粉絲跟著我們一起唱和，更有好多粉絲跟著我們舞蹈動作揮應援棒。有一種跟粉絲們心心相印的感覺！」彤薰則提及難忘代役整場公演，因為她協助代役的位置跟原本有很大不同，自爆有點左右不分的她，表示改變位置對自己是很大的考驗。

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面對連日酷暑，姿怡逆向操作是出門慢跑，伊柔則分享演出前大家揪團必定揪團訂手搖飲，已經到沒喝就不行的地步。彤薫則稱自己較不怕熱，「通常成員都會準備最近很夯的涼感濕巾跟噴霧，我的話就是大膽迎暑！迎接這美好的暑夏。」

▲▼AKB48 Team TP。（圖／好言娛樂提供）

▲AKB48 Team TP在過去一年各自生活精彩。（圖／好言娛樂提供）

暑期被演藝工作塞得滿滿的AKB48 Team TP，也有著對放假的憧憬。曉晴表示最想跟團員姐妹們一起出去過夜、睡大通鋪，「很憧憬那種大家在營火中一起仰望星空、一起烤肉聊天的畫面。」于馨最期待是出國旅行，期待這個暑假大忙之後，可以出去放鬆一下。留佳則嘆台灣夏天太熱了，並說大家拍完新歌MV後，全都曬黑了，「現在完全不怕變黑，想直接揪衝水上樂園清涼一夏了！」

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