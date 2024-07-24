鮪魚目擊「敦化北路大樹倒塌」！　橫躺路中央嚇傻：好離譜

記者王靖淳／綜合報導

強烈颱風「凱米」持續逼近，暴風圈擴大，台灣本島全放颱風假，不少地方陸續傳出停電或是路樹倒塌的情形。為此，平時會在社群分享生活的女星鮪魚（徐瑋吟），稍早也在IG限動PO出自己目擊樹倒的畫面，同時也驚呼：「好離譜！」

▲鮪魚平時會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

透過鮪魚分享的影片畫面可見到，她在開車行經敦化北路4巷的路口時，見到幾名警察正在現場處理路樹倒塌的情況，雖然綠燈亮起，但該路口被倒下的樹木堵塞，因此行經的車輛只好被迫停下。為此，鮪魚被此景象給震撼：「哇，樹倒了，好離譜，辛苦你們了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鮪魚外出目擊敦化北路的路樹倒塌。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

此外，媒體人蕭彤雯今（24）日早上外出工作時，也目擊路樹倒塌。她在臉書發文透露，在出門後不久發現一棵大樹，在她家附近的道路上被連根拔起，橫躺在路中央。她表示這樣的情況非常危險，並祈禱樹倒下的過程中，沒有造成任何人或車輛的傷害。最後，蕭彤雯在文末呼籲大家在颱風期間避免外出，並對那些仍需堅守工作崗位的人們表達祝福和慰勞。

▲蕭彤雯今（24）日早上也目擊路樹倒塌。（圖／翻攝自Facebook／蕭彤雯）