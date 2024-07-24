陸網出征小S女兒Lily！「廣告被大動作下架」　只因1年前脫口一句話

記者田暐瑋／綜合報導

女星小S次女許韶恩（Lily）繼承了媽媽的演藝基因，近年來開始涉足廣告代言界，日前她替大陸品牌AIVEI拍廣告，巨型海報登上重慶時代天街，怎料23日品牌方中止雙方合作，原因被指是2023年她一句「母語是英語」，在微博炎上遭抵制。

▲Lily廣告被撤下。（圖／翻攝自Lily IG）



大陸品牌AIVEI邀請Lily拍攝廣告，還將廣告形象照刊登在重慶知名景點，怎料卻傳出遭到網友抵制，要求品牌方撤掉廣告，據《鳳凰娛樂》報導，AIVEI稱廣告的撤下是因合約到期，且強調對方不是品牌代言人，只是合作伙伴，「如果後續繼續有推廣，應該會重新再上線。」怎料過沒多久，品牌方再度發出嚴正聲明：「AIVEI品牌與許韶恩女士合作相關事宜引發輿論風波，對此我們深表歉意，品牌已中止與許韶恩女士的一切合作。AIVEI品牌熱愛祖國，擁護國家統一和民族團結。」

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▲Lily廣告被撤下。（圖／翻攝自Lily IG）

事實上，Lily去年在Instagram上提到「英文是母語」，私底下習慣以英文進行交流，這一言論遭到微博網友出征，引發極大爭議。Lily目前IG追蹤數已逼近50萬大關，日前被問到是否有信心會破媽媽小S的400多萬粉絲數紀錄？她崇拜說：「媽媽一直是我的榜樣，我非常愛她而且她非常相信我，所以我有信心一定能跟媽媽一樣厲害！能有今天的我，都要謝謝我最愛的媽媽！」

▲官方發聲明。（圖／翻攝自AIVEI微博）

而被問到名氣是否影響到目前的學生生活？Lily表示，肯定會帶來一定的影響，「但目前為止，這些影響都是正向的！」因為受到許多人的關注，讓她會不斷努力去突破自己，想成為更好的人。