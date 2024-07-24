《超人回來了》姜景晙不倫已婚女！　親暱簡訊全被爆

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員姜景晙2018年和同為演員的張伸瑛結婚，育有2子，且曾上過夫妻節目《同床異夢2－你是我的命運》和育兒節目《超人回來了》，溫柔爸爸和老公形象深植人心。怎料，他今年1月因涉嫌和已婚B女發生婚外情，被B女的老公（下稱A男）起訴，一開始澄清並無此事，但隨著更多證據曝光，最後以和解收場，形象受創。

▲姜景晙原本形象良好，如今因介入他人婚姻重創演藝事業和形象。（圖／翻攝自韓網、張伸瑛IG）



A男在今年4月9日時指控姜景晙介入婚姻，明知妻子B女是已婚的狀態卻還是發展出不倫戀情，不只如此，他更公開了姜景晙和B女的對話，「B女說『好想你』，姜景晙馬上就回『好想抱妳』，不只如此，姜景晙更以親暱稱呼叫B女接著說『我愛妳』」。如此親密的對話一曝光，原本不相信姜景晙會做出這樣的事情的網友們都震驚不已。

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首爾中央地方法院第209民事單獨法庭於4月9日決定將A男指控姜景晙為第三者而提起的損害賠償訴訟移交，並於同月17日將案件移送至首爾家庭法院。因此，姜景晙將在A男的離婚訴訟中，繼續就自身的第三者責任進行法律爭鬥。

接手案件的首爾家庭法院家事第五單獨法庭於24日舉行了A男對姜景晙提起的訴訟的首次辯論期日，自訴狀提交以來已經過去一個月。原告在準備審判的過程中，請求了通信三大運營商的事實調查申請書，並申請延長補正期間，致力於證據的確保，當日的審判在律師團隊的參與下，以非公開方式進行。

結果確認，審判部對案件做出了認諾決定（被告承認原告的主張），即可解釋為姜景晙方面接受了A男的請求，雙方協議後達成和解。

對此，姜景晙的法律代理人對於是否承認不倫疑點，在受訪時態度嚴謹並解釋：「這只是接受了與訴訟請求相關的金額，雖然也有爭議的部分，但因為不希望再進一步爭鬥，所以決定不再進行訴訟。」而姜景晙方也將會進一步發表完整聲明。