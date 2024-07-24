跟許瑋甯對戲全程零交流！　竺定誼開車繞一圈「整路沒人講話」

記者黃庠棻／專訪

台劇《都市懼集》主打「沒有鬼的恐怖故事」，首集找來許瑋甯主演，與她搭檔的演員則是舞台劇出身的竺定誼，描述加班到很晚的職場女性，一直搭到同一部計程車，後續發生一連串頭皮發麻巧合的故事。談到與女神對戲，竺定誼也大方分享了當天的幕後花絮。

▲竺定誼在《都市懼集》中與許瑋甯對戲。（圖／記者湯興漢攝）

談到和許瑋甯對戲，竺定誼坦言自己是第一次見到對方，當然也是第一次合作，拍攝《都市懼集》的「計程車招呼站」篇時，大概只花了2個晚上的時間就完成，由於這部劇集是在疫情時拍攝，所以兩人早在線上讀本時就認識對方。

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▲竺定誼飾演計程車司機。（圖／CATCHPLAY+提供）

到了正式拍攝當天，竺定誼笑說「就簡單打個招呼」，後續兩人就再也沒有任何互動，被問到有沒有為了劇情關係刻意保持距離，他則坦言「沒有」，因為雙方都拿出專業演員的態度，沒有特別在片場聊天、互動，他直呼「我們就是直接來」。

▲竺定誼談到跟許瑋甯對戲的過程。（圖／CATCHPLAY+提供）

不僅如此，由於竺定誼在片中飾演計程車司機，而許瑋甯則是飾演乘客，有一段兩人必須實際開車上路，為了不同鏡位拍攝也開著車轉了好幾圈，只不過雙方全程沒有說話、零交流。竺定誼表示自己原本想要聊個天緩解尷尬，但因為沒有跟對方合作過，不曉得許瑋甯工作的狀態，於是決定「都不講話」，笑著說道「我們兩個都是很專業的演員。」

▲竺定誼爺爺是知名魔術師。（圖／記者湯興漢攝）

在採訪中，竺定誼也透露自己的爺爺是得過「民族藝術薪傳獎」的知名魔術師「竺翊漢」，從小就會有很多媒體到家裡做訪問。回想起記憶中的爺爺，他露出一抹淡淡的微笑，透露爺爺的房間真的就像動畫裡會出現的場景，有很多小道具，有時爺爺甚至會跟小孩們要一些盒子，過沒多久，那些盒子就會變成爺爺手上的魔術道具。

▲竺定誼談及踏入劇場的契機。（圖／記者湯興漢攝）

只不過，竺定誼對表演的熱情並非完全是遺傳爺爺的表演基因，他大學就讀台藝大戲劇系，認為就是要「學以致用」。其實他在高中就產生表演慾望，笑說自己其實是個I人，個性害羞又內向，但只要站上舞台就會像變了一個人一樣。

而竺定誼在大學畢業之後，他秉持著「學以致用」的心態，自然而然地踏入劇場，沒有特別跟家人說「想當演員」，雖然家人會有點擔心，但仍給他很多空間發展，他甚至笑說「我沒有特別覺得要當演員，只是覺得表演很有趣，完全沒有立定志向」，生活態度相當樂天。

所幸，竺定誼踏入劇場之後，並沒有遇上太多經濟困難的經驗，雖然有過幾次薪資微薄的時候，但目前劇場生態正在改變，劇團為了想要穩定發展，會嘗試將表演場次變多，他直呼「整個環境有變好」除了表演之外，他還在母校擔任老師。

▲竺定誼除了演員身份外，還擔任表演老師。（圖／記者湯興漢攝）

深耕舞台劇超過15年，竺定誼當過許多人的表演老師，其中劉亮佐、趙小僑的兒子劉子銓就是其中之一，他直呼「以前子銓都說我是他的偶像」，沒想到後續兩人合作舞台劇《台北大空襲》後變成相差18歲的「忘年之交」，直接從偶像變成朋友。這個逗趣的故事也讓人感受到竺定誼到親和魅力。