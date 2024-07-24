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再婚後頻被問「再生一個」！　陳子玄坦承恐懼：沒2X歲的勇氣

記者張筱涵／綜合報導

藝人陳子玄再婚江先生後，面對親朋好友們詢問「要不要再生一個」感到壓力，其實自己內心猶豫不決，主因是第一個孩子恩恩出生後就被診斷為喉頭軟化症，接著又被檢查出有癲癇，因此對於再次成為母親感到恐懼。

▲▼陳子玄。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳子玄）

▲陳子玄對要不要再生一個感到恐懼。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳子玄）

陳子玄在成為母親後，深刻明白到人生不再只是對自己負責，照顧孩子、陪伴孩子、教育孩子已成為人生中最重要的事。雖然現在體況並不是很好，但一點也不後悔。然而，她也承認，現在沒有20幾歲時的勇氣，總是考慮太多，想得太多。

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一方面擔心猶豫會導致錯過「生育黃金期」，一方面又希望能「活得忠於自己」，而且對於超愛小孩的江先生來說，陳子玄認為這樣搖擺不定的心情，對老公似乎有些不公平，種種考量下，對於是否該再生一個孩子還沒有明確的答案。

對於未來，陳子玄希望能夠一切順其自然，保持正面的態度過生活：「只要抱持正面想法的態度過生活，相信一切都會是最好的安排。」

【陳子玄臉書全文】

最近很多親朋好友見面就問我：
「什麼時候要再生一個？」
「年紀不小了！要生趕快生！」
「生一個女兒湊一個好字啊！」

聽到這些關心的問候，感到有些小小的壓力。
對於要不要再生小孩這件事，其實有些猶豫，常常在「要生」、「不生」的天秤兩端左右搖擺。
我想猶豫的最大主因是恩恩剛出生因為喉頭軟化症開刀，接著檢查出癲癇，再加上大病小病不斷，讓第一次當媽媽的我嚇壞了！
而成為了媽媽以後，也才知道，從此人生不再只對自己負責，照顧他陪伴他教育他已成為人生唯一重要的事（但我不曾後悔。）
再來自己是身體狀況不算好，要有孩子也不是那麼容易的事。

現在的我反而沒有二十幾歲的勇氣了，總是考慮的太多、想的太多。一方面怕長時間的猶豫過了「生育黃金期」，一方面也希望可以「活得忠於自己」，但同時也覺得這樣搖擺不定對超愛小孩的老江有些不公平，⋯⋯真的不知道怎麼形容這種難以言喻這種矛盾的心情啊～

目前的我對生不生小孩沒有明確答案。
但自己很容易被「什麼階段該做什麼事」的觀念綁架，搞的身心俱疲
好姊妹聽完我的憂慮跟我說過：「讓一切順其自然就好了。」
也是啊！讓一切自然而然的發生吧！只要抱持正面想法的態度過生活，相信一切都會是最好的安排

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