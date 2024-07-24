FIFTY FIFTY「3新成員名單」瘋傳！　網超期待：2選秀出身＋唱歌YTR

記者張筱涵／綜合報導

韓團FIFTY FIFTY在與公司Attrakt的紛爭後，目前僅剩KEENA一員，而經紀公司後續找了3位新成員，並在23日公開了模糊剪影，引起了猜測。南韓論壇theqoo瘋傳新成員名單，讓眾人直呼超級期待。

韓網友以「被猜測是FIFTY FIFTY新成員的人們」為題在theqoo發文，內文寫下現在瘋傳CHANELLE（문샤넬）、孫藝源（音譯，손예원）和Haram（임하람）就是FIFTY FIFTY的新成員。留言區可見反應都相當不錯，「每個人都好美喔」、「這組合感覺很不錯」、「很好奇會以什麼樣的風格示人」、「每個人都很漂亮，而且實力都很好」。

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▲CHANELLE。（圖／翻攝自theqoo）



▲孫藝源。（圖／翻攝自theqoo）

▲Haram。（圖／翻攝自theqoo）

事實上，CHANELLE（21歲，美韓混血）曾參演ILLIT出道徵選節目《R U Next?》，在裡面就展現了穩定唱功，最終排名為11名，沒能進入出道組；孫藝源（19歲，韓籍）也曾參加《R U Next?》，外貌清純且笑容甜美，擁有一定的唱歌跳舞實力；Haram（18歲，韓籍）原本經營著YouTube「唱歌的Haram」且擁45萬人追蹤，但在今年1月將頻道刪除。