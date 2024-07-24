蕭亞軒男友爆是「荷蘭假富二代」！死纏惡行曝光　交往8個月怒分手

圖文／鏡週刊

雖然蕭亞軒自始至終，都沒有公開承認和Mick在一起，但是各種爆料卻接踵而至，知道內情的人向本刊透露，其實2人去年11月就開始低調交往。只是蕭亞軒已於日前，也就是今年7月中結束了戀情，所以這段感情非常短命，只維持8個月左右就玩完了。

另外根據側面了解，該名荷蘭男子Mick在今年6月和7月，總共2次來台灣找蕭亞軒，尤其7月中被目擊從蕭亞軒的豪宅走出，也就是這個時間點，她已和Mick協議分手，而且對方一度不肯放手、幾近死纏爛打，最後蕭亞軒才終於擺脫這位「假富二代」的糾纏。

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▲近來蕭亞軒除了飽受手術之苦，復出推遲之外，感情生活又再生波。（翻攝自蕭亞軒臉書）

▲本刊收到之前Mick出入蕭家的畫面，據聞他之前來台想要挽回與蕭亞軒的關係但失敗。（讀者提供）

針對蕭亞軒已與假富二代男友分手，經紀人曾明進表示：「蕭亞軒和這位先生（指Mick）只是朋友，她目前單身，我們無從得知對方的底細，也拜託熱心群眾不要再爆料了。」

其實今年4月，蕭亞軒就已公開身邊出現異狀。她突然在社群發文號召廣大粉絲朋友幫忙，說自己的私人信箱除了被盜，對方還以此寄信件給蕭亞軒本人、身邊家人與朋友，「內容非常可惡以及涉及威脅行為，這樣不可取和惡劣的行為需要用法律來制裁，希望廣大粉絲們、熟悉IT的人員能夠幫忙查出這個人是誰，如有任何消息請私訊我們，謝謝你們。」並且已經走上法律途徑，尋求解決。

▲蕭亞軒與荷籍男友交往到一半，突然聲明她想要抓駭客的決心，但僅提供對方的電子信箱而已。（翻攝自蕭亞軒臉書）

容易變成「戀愛腦」的蕭亞軒，能夠決心斷開最近與Mick的這段戀情，其實讓周遭親友鬆一口氣，並且內心寬慰不已，因為這個Mick據聞並非善類，關於他的身分也有諸多流言。流傳最多的說法是，Mick是荷蘭人，然後是在泰國曼谷「投資房地產的富二代商人」、長得很帥。

只是經過查證，上述流言大概只有荷蘭人吻合而已，據Mick之前公開的求職履歷顯示，他花了7年的時間做地產開發和銷售經理，並非媒體報導的「投資房產」。根據本刊讀者爆料，Mick的媽媽在荷蘭從事室內設計，哥哥也在媽媽的公司做銷售，爸爸同樣從事房產相關工作，家庭經濟狀況算不錯，但僅能稱是中產階級，並非富豪。

▲蕭亞軒的荷籍男友原本說是房產投資客，但結果只是房仲。（翻攝自IG）

不僅如此，今年35歲的Mick雖然身材高大，長相卻被周遭閨密認為是蕭亞軒歷任男友裡排名殿後、甚至差強人意的一個。雖然外表並非一切，據悉，這個荷蘭人不討喜的還有個性，就連蕭亞軒身邊的閨密和親朋好友都對他退避三舍。

此外，有人目擊Mick在夜店跟人吵架，而且他就連坐個計程車，也可以跟司機大小聲；面對蕭亞軒身邊的親友時，Mick經常擺出高高在上的強勢姿態，總之讓人心生不快。



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