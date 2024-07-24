記者李芸樺、實習記者簡品捷／台北報導

從《大學生了沒》出道，後來在《瘋神無雙》與「山豬」搭檔演出，你知道專門殺蛇的他嗎？還殺出英文版！是的，他是最強綠葉「逸祥」，而B咖藝界人生的顛峰之作竟是「封殺憲哥」！？地位堪比黃安和周杰倫？原來這是一連串的誤會，都是從他模仿孫安佐調侃憲哥兒子鹿希派「很炸」開始…

▲ 藝人逸祥。（圖／《豈有此呂》）

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「帶給別人歡樂是一件很棒的事情」逸祥出身相對保守的嘉義，卻從小就愛看電視並喜歡表演，隨時可以切換開關，連模仿余天唱《榕樹下》都能笑翻一堆人，於是悄悄立下往演藝圈發展念頭，還放棄成為科技新貴機會，台科大電子系都沒念畢業，一度掀起家庭革命，但他不諱言「我是預謀的，媽對不起。」。

不過，演藝圈這條路並非一帆風順，沒有通告就沒有收入，一開始上《大學生了沒》一集只有800元，他只求曝光，卻似乎常被遺忘，疫情期間他開始跑外送，要跨過放下藝人身分那關確實比較困難，還曾遇上可惡奧客刁難做白工，客人只因他拍攝的送達照片上沒有「管理室」三個字就客訴。

▲ 逸祥喜歡表演逗樂觀眾。（圖／《豈有此呂》）

曾經的搭檔兼室友「山豬」今年4月猝逝，讓逸祥在鏡頭前淚崩，他在《豈有此呂》聊起跟山豬鬧不合的傳聞，表示他與山豬相識十幾年，在表演上默契十足，只是當室友生活習慣不合才決定分居，並非不聯絡決裂；他說，山豬離世後曾現身在他女友夢中，叫他們兩個要加油給祝福。

▲山豬39歲冥誕，逸祥曬合照。（圖／翻攝自臉書）

演藝路不易，但逸祥還沒有要放棄，每天製作剪輯3支帶哏的短影音，他也想要再拍戲，但他要如何帶著酸民的攻擊走下去呢？請鎖定7月24日下午1:10的《豈有此呂》，看逸祥咬咬咬、bite bite bite！