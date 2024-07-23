ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

無名女神「小予」揭曉寶寶性別！　老公戳破氣球真實反應被拍

記者王靖淳／綜合報導

網紅「小予」陳玟予曾是無名小站傳奇正妹，更擁有「台灣最早網紅」的稱號，她在今年6月公開宣布，和「前棒棒堂男孩」阿良有了愛的結晶，喜訊曝光後引發各界討論。今（23）日她舉辦寶寶性別派對，正式宣布自己懷的是男寶寶，夫妻倆在戳破氣球揭曉的過程，也全被參與的友人們給拍了下來。

▲小予。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

▲小予舉辦性別派對揭曉寶寶性別。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

透過小予在IG限動轉發的影片畫面可見到，老公手上拿著一顆米色的大氣球，全場一起倒數揭曉，接著夫妻倆再用手上的針將氣球戳破，瞬間噴出藍色以及白色的小氣球，宣布即將迎來男寶寶的誕生，在場所有人興奮尖叫。小予在得知結果的當下，露出滿意的笑容，老公阿良則是不斷又叫又跳，對於兒子的出生感到相當期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小予。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

▲小予正式宣布懷的是男寶寶。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

事實上，小予在今年6月中無預警公開懷孕的喜訊，當時她開心曬出超音波照，坦言從得知懷孕的那刻開始，沒有感到一絲緊張，反而充滿期待。儘管懷孕期間身體不適，她仍甘之如飴，也深刻體會到所有媽媽的不容易。小予甜蜜表示，阿良是個把她捧在手掌心上的人，透露對方不僅讓她感到幸福和備受安全感，更讓她相信善良的人會被善待。貼文曝光後，阿良也現身留言放閃寫下「老婆，我會好好照顧妳和我們的小baby」的留言。

▲小予（圖／翻攝自Facebook／wenyu1025）

▲阿良對於兒子的到來相當期待。（圖／翻攝自Facebook／wenyu1025）

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

分手級整人！網紅和正妹「裸身躺床」　 女友怒甩巴掌：你怎那麼噁心

推薦閱讀

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

江宏傑「嘴對嘴」親到許藍方！　王少偉錄影現場變臉…過程全播出

江宏傑「嘴對嘴」親到許藍方！　王少偉錄影現場變臉…過程全播出

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

短今幫球迷簽名「轉身就被拍賣」　本尊親抓包難過：先去哭一下

短今幫球迷簽名「轉身就被拍賣」　本尊親抓包難過：先去哭一下

74歲恆述法師消失4年離開台灣！大陸「開直播弘法」爆紅　近況曝光

74歲恆述法師消失4年離開台灣！大陸「開直播弘法」爆紅　近況曝光

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

資生堂千金挺6月大肚辣穿比基尼！李宓轉身「孕肚消失」只見ㄦ字腰

資生堂千金挺6月大肚辣穿比基尼！李宓轉身「孕肚消失」只見ㄦ字腰

劉奕兒不續約爆婚訊！穩交洪金寶兒子7年…700萬債+母罹癌扛家計

劉奕兒不續約爆婚訊！穩交洪金寶兒子7年…700萬債+母罹癌扛家計

林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」本人親回4字

林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」本人親回4字

王子「不會再丟包席惟倫」揭2人關係　指定38歲結婚…認了這點要克服

王子「不會再丟包席惟倫」揭2人關係　指定38歲結婚…認了這點要克服

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

江宏傑「嘴對嘴」親到許藍方！　王少偉錄影現場變臉…過程全播出

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

短今幫球迷簽名「轉身就被拍賣」　本尊親抓包難過：先去哭一下

74歲恆述法師消失4年離開台灣！大陸「開直播弘法」爆紅　近況曝光

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

資生堂千金挺6月大肚辣穿比基尼！李宓轉身「孕肚消失」只見ㄦ字腰

劉奕兒不續約爆婚訊！穩交洪金寶兒子7年…700萬債+母罹癌扛家計

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

網美, 小予, 結婚, 懷孕

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曹佑寧不甩禁愛令！帶女友「全壘打牆後」調情　婁峻碩慘被當工具人
  2. Terry欺騙老婆「公開差點帶到棺材的事」！　羅美玲聽完秒變臉全場尷尬
  3. 無名女神「小予」揭曉寶寶性別！　老公戳破氣球真實反應被拍
  4. 林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己
  5. 林莎罕見剪短瀏海「撞臉閨蜜元元」！　妹妹頭網讚爆：根本高中生
  6. 杜汶澤定居台灣4年胖了4kg ！　新戲罕見「演反派」最大困難曝光
  7. 全球破百億收聽！亞裔才子keshi重返台北　明年3月林口開唱
  8. 直擊／高橋一生首度演台劇！　現身「撂中文」在台北市散步無人理
  9. 王子「不會再丟包席惟倫」揭2人關係　指定38歲結婚…認了這點要克服
  10. NANA掰了招牌長髮！網驚：這髮型不小心變歐巴桑

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366