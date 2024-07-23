無名女神「小予」揭曉寶寶性別！　老公戳破氣球真實反應被拍

記者王靖淳／綜合報導

網紅「小予」陳玟予曾是無名小站傳奇正妹，更擁有「台灣最早網紅」的稱號，她在今年6月公開宣布，和「前棒棒堂男孩」阿良有了愛的結晶，喜訊曝光後引發各界討論。今（23）日她舉辦寶寶性別派對，正式宣布自己懷的是男寶寶，夫妻倆在戳破氣球揭曉的過程，也全被參與的友人們給拍了下來。

▲小予舉辦性別派對揭曉寶寶性別。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

透過小予在IG限動轉發的影片畫面可見到，老公手上拿著一顆米色的大氣球，全場一起倒數揭曉，接著夫妻倆再用手上的針將氣球戳破，瞬間噴出藍色以及白色的小氣球，宣布即將迎來男寶寶的誕生，在場所有人興奮尖叫。小予在得知結果的當下，露出滿意的笑容，老公阿良則是不斷又叫又跳，對於兒子的出生感到相當期待。

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▲小予正式宣布懷的是男寶寶。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

事實上，小予在今年6月中無預警公開懷孕的喜訊，當時她開心曬出超音波照，坦言從得知懷孕的那刻開始，沒有感到一絲緊張，反而充滿期待。儘管懷孕期間身體不適，她仍甘之如飴，也深刻體會到所有媽媽的不容易。小予甜蜜表示，阿良是個把她捧在手掌心上的人，透露對方不僅讓她感到幸福和備受安全感，更讓她相信善良的人會被善待。貼文曝光後，阿良也現身留言放閃寫下「老婆，我會好好照顧妳和我們的小baby」的留言。

▲阿良對於兒子的到來相當期待。（圖／翻攝自Facebook／wenyu1025）