林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

記者王靖淳／綜合報導

資深音樂人李坤城去年4月因大腸癌病逝，小40歲的遺孀林靖恩事後爆出許多脫序行為，不僅砸壞飯店電視，被目擊流浪街頭，甚至還偷拿民眾的外送餐點，不料最近又被拍到與街友待在公園一起喝啤酒，畫面曝光後引發外界討論。為此，李坤城的兒子李卓軒也在臉書發文。

▲林靖恩最近被直擊與街友待在一起。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

李卓軒在文中分享一段故事，講述了兩個來自同村莊的人，分別與一位老人的對話。甲描述村裡都是壞人，對他惡言相向、欺負他，老人聽後回應：「你最好不要離開這個村，因為下個村也不會更好。」暗示消極心態對生活的影響。至於乙則表示村裡都是好人，對他友善、幫助他，老人因此建議：「你可以離開這個村，因為你去哪裡，你都只會更好。」

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▲李卓軒在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／李卓軒）

李卓軒藉此故事強調心態的重要，並指出積極的人無論身處何地，都能過得很好，同時也在文末呼籲，大家不要總是抱怨環境不好，或將問題歸咎於他人。他指出，從未檢討自己的人難以改善生活，而那些具備強大自省能力的人，無論身處何地都能過得好。

▲林靖恩（圖左）在李坤城過世後爆出許多脫序行為。（圖／翻攝自Facebook／林靖恩）

事實上，林靖恩日前在被爆出偷拿民眾外送餐點，進而登上新聞版面時，李卓軒就曾在臉書默默PO了兩篇文，其中一篇的內容是「欲食毋討賺，好額嘛會窮」，意指勸人腳踏實地、認真工作。另外一篇的內容則是「骨力食栗，貧惰吞瀾」，表示一分耕耘，一分收穫。貼文雖未指名道姓，但讓外界認為似乎是在隔空對林靖恩喊話，引發不小熱議。