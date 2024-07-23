▲NANA掰了招牌長髮！網驚：這髮型不小心變歐巴桑 。（圖／翻攝IG@jin_a_nana）

記者王威智／綜合報導

南韓女演員NANA（林珍娜），原為女團After School的成員，憑藉其九頭身比例與優異的外貌，連續兩年榮獲「全球最美臉蛋」的稱號。近期在Instagram上頻繁更新生活點滴，展現她的度假模式。除了分享在海邊戲水的比基尼泳裝照之外，她還大膽剪去了一頭長髮，展現出新的短髮造型。這個造型不僅讓她看起來與日本女星小松菜奈神似，同時也散發出日系的鬼馬精靈風格。

短髮造型讓NANA的五官更加突出，同時也進一步強調了她的頭身比例優勢，使她看起來頭更小。她在Instagram上嘗試了多種不同風格的短髮造型，從可愛、性感、叛逆到優雅，一次掌握，每一張照片都充滿故事感。

網友對於NANA的新造型反應熱烈，有人形容這是「NANA剪出了她的人生短髮」，認為這是她近幾年來的造型代表巔峰。然而，也有網友認為，造型的完成度其實是看臉的，他們讚賞道：「NANA從臉就已經是完成式。」不過也有人擔心表示，「如果沒有打理好可能慘變歐巴桑。」