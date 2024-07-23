江宏傑「嘴對嘴」親到許藍方！　王少偉錄影現場變臉…過程全播出

記者劉宜庭／綜合報導

江宏傑近日在錄影過程中，與許藍方合作闖關遊戲，期間2人卻不小心嘴對嘴親到，雙方同時露出害羞又驚訝的表情，卻也讓人在現場的王少偉瞬間變臉、認了一度生氣，一連串逗趣反應笑翻全場，也為節目增加許多笑料及看點。

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▲江宏傑不小心親到許藍方，震驚現場眾人。（圖／翻攝自YouTube／全員請上車）

在節目《全員請上車》中，江宏傑跟許藍方被分配到一組，必須合作在60秒內以「嘴對嘴夾球」的方式，把乒乓球夾進桶子裡面，他起初緊張表示：「我覺得壓力真的太大了。」與許藍方多次傳出緋聞的王少偉，也正好是錄影嘉賓，他笑說：「我先看你的為人是怎麼樣。」立刻被眾人調侃「你很愛管欸」。

▲許藍方、江宏傑合作闖關。（圖／翻攝自YouTube／全員請上車）

面對許藍方提問：「不過你女朋友不會在意吧？」江宏傑急忙澄清：「我沒有、沒有！我單身！」哈孝遠則說：「你們兩個都單身，不要怕，怕什麼？親到就親到，有什麼了不起。」不過，當王少偉被小傑問「少偉也單身喔？」他幽默回應，「我還不是只有單身，我還單顆。」

格外引人注意的是，江宏傑與許藍方闖關期間，雖然成功將多顆球送入桶內，但期間一度失誤，不小心親到彼此的嘴唇，現場眾人驚呼「真的親到了！」2人也露出驚慌表情，王少偉則一度變臉，頻頻催促裁判：「時間到了沒啦！你有沒有在看時間啦！」

▲王少偉一度變臉。（圖／翻攝自YouTube／全員請上車）

王少偉說：「我雖然一開始很生氣，但我後來慢慢地就沒那麼生氣，因為我發現他們滿配的。」不過，他接著仍開罵：「祝福你們啦，去X啦！」對於此次意外，江宏傑則害羞表示：「我真的太久沒有親到女生，真的滿軟。」引來楊銘威開玩笑虧：「因為他上次玩乒乓球又親女生已經是很久以前的事了。」王少偉則接話：「親完都沒有好結果啦！」