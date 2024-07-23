記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手林琇琪自三立選秀節目《超級紅人榜》20關達陣脫穎而出，日前推出新專輯《愛我你甘敢》，新歌〈好運連連〉在虎爺的生日推出，並獲得媽祖的加持。林琇琪表示，這首歌是希望能為大家帶來好運連連，新歌上架後點閱率超高，曲風熱鬧且充滿慶典的歡樂與霸氣。

▲林琇琪推出新歌〈好運連連〉。（圖／豪記提供）

提到好運，林琇琪說今年運氣滿分，活動通告滿檔，已兩度受邀到印尼演出，近來還常夢到濟公、土地公相繼來報明牌，屢試屢中，半年來總共報過四次，每次都中獎，日前買彩券還中6萬元彩金，「每次夢到後，我就會身體力行的購買彩券，但都沒有聲張，默默的做不能說破，說穿了就不靈驗了，感謝神明給的財運限定版！」她也分享為下半年好運加持的祕法，建議在家門口掛個小葫蘆，將蓋子打開，吸聚各方的好運，讓好運連連來報到。

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林琇琪表示，這首廟會神曲對她而言正是量身訂製，充滿著挑戰，她為了唱出神明慶典的威震氣勢，她在錄音室也被磨了許久，體會到身處廟會與演唱是兩回事，真的收穫良多。

▲林琇琪家中開宮廟，大跳官將首。（圖／豪記提供）

此外，林琇琪還分享了她在家中宮廟整修的經驗，林琇琪表示自己仍會靜坐，媽祖還是會有交代事項，有天接到媽祖告知哥哥將有車關，「我就趕快告訴開大卡車的哥哥，過了幾天哥哥真的翻車了，玻璃全碎，人卻奇蹟的毫髮無傷。」此外錄製專輯時也有請示媽祖，後來突破關卡，專輯順利完成。