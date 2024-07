毛骨悚然！《辛普森》 24年前疑又預言賀錦麗當總統　編劇說話了

▲《辛普森家庭》疑似又神預言賀錦麗會當上總統,引發網友討論。(翻攝自@AlJean X、Vice President Kamala Harris臉書)

驚!辛普森預言又一樁?曾經成功預言川普(Donald Trump)當總統的美國社會諷刺動畫節目《辛普森家庭》(The Simpsons),先前才被網友挖出有美國總統被槍擊的內容與川普遭槍擊畫面類似,近日又被網友發現疑似預言可能替補拜登(Joe Biden)上陣參選的賀錦麗(Kamala Harris)會當選總統,讓不少人感到毛骨悚然。對此,《辛普森》的編劇則回應稱「很驕傲」。

由於對手川普遭槍擊,加上健康和失言等問題,美國總統拜登日前突然宣布要放棄競選連任,震撼國際。而目前最有可能出線的替補人選,即是拜登的副手賀錦麗。沒想到,諷刺神劇《辛普森家庭》又被網友發現,有一集的內容感覺就像在預言賀錦麗當選總統。

根據《CBS》報導,《辛普森家庭》2000年播出的名為〈通往未來的巴特(Bart to the Future)〉的集數中講述,在2030年,劇中主角花枝成為了美國第一位異性戀女總統,且她身穿紫色套裝並配戴珍珠項鍊,和賀錦麗就任副總統時穿的套裝驚人地相似。

更扯的是,在該集中,花枝就是接替川普當上總統,並且得接手川普留下的嚴重「預算緊縮」,而該集也是因為預言川普當總統先前已經被瘋狂朝聖的一集。沒想到如今到了現實生活中,賀錦麗還真的有可能成為川普的對手。

