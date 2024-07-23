毛骨悚然！《辛普森》 24年前疑又預言賀錦麗當總統　編劇說話了

▲《辛普森家庭》疑似又神預言賀錦麗會當上總統，引發網友討論。（翻攝自@AlJean X、Vice President Kamala Harris臉書）

圖文／鏡週刊

驚！辛普森預言又一樁？曾經成功預言川普（Donald Trump）當總統的美國社會諷刺動畫節目《辛普森家庭》（The Simpsons），先前才被網友挖出有美國總統被槍擊的內容與川普遭槍擊畫面類似，近日又被網友發現疑似預言可能替補拜登（Joe Biden）上陣參選的賀錦麗（Kamala Harris）會當選總統，讓不少人感到毛骨悚然。對此，《辛普森》的編劇則回應稱「很驕傲」。

由於對手川普遭槍擊，加上健康和失言等問題，美國總統拜登日前突然宣布要放棄競選連任，震撼國際。而目前最有可能出線的替補人選，即是拜登的副手賀錦麗。沒想到，諷刺神劇《辛普森家庭》又被網友發現，有一集的內容感覺就像在預言賀錦麗當選總統。

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根據《CBS》報導，《辛普森家庭》2000年播出的名為〈通往未來的巴特（Bart to the Future）〉的集數中講述，在2030年，劇中主角花枝成為了美國第一位異性戀女總統，且她身穿紫色套裝並配戴珍珠項鍊，和賀錦麗就任副總統時穿的套裝驚人地相似。

更扯的是，在該集中，花枝就是接替川普當上總統，並且得接手川普留下的嚴重「預算緊縮」，而該集也是因為預言川普當總統先前已經被瘋狂朝聖的一集。沒想到如今到了現實生活中，賀錦麗還真的有可能成為川普的對手。

該集編劇格里尼（Dan Greaney）2016年曾在一次採訪中透露，他創作出那一集是對於美國的警告。而週日（21日），當拜登發表退選聲明後，另一名《辛普森》的編劇吉恩（Al Jean）則透過X大肆宣傳賀錦麗預言，並發文稱「我很驕傲成為辛普森預言的一員」。

對於這次的神預言，許多網友則感到有些毛骨悚然，事實上辛普森過去的神預言多到數不清，包括預言女神卡卡會在世界盃表演，連服裝都神奇相似等。



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