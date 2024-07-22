中國娃娃驚喜現蹤台灣！　激辣旗袍裝「S曲線全看光」

▲中國娃娃和展榮展瑞合體拍MV。（圖／星展娛樂、錦嘉國際提供）



記者翁子涵／台北報導

中國娃娃成軍25週年，聯手百萬創作者展榮展瑞K.R Bros一同推出新單曲《好熱》，並抽空來台合拍MV，這次合作讓中國娃娃心情興奮又開心，因為他們已經很久沒來台灣了，尤其貝兒已經超過10年沒來台灣，貝兒說：「其實一直都很想來，只是總是被工作及小孩牽絆著，總是錯失機會。很想念台灣、也很想念台灣的美食與粉絲們。這次娃娃在IG上一直放台灣的美食及美景，讓粉絲們一直問何時會在台灣有演出、何時會有見面會，他們很想看我們的演出，一直在敲碗呢！」

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▲▼中國娃娃久違來台不忘大啖美食。（圖／星展娛樂、錦嘉國際提供）



娃娃說：「已經五年沒回來台灣了！因為疫情所以沒有回來，這次可以回來拍MV，我們很興奮也很開心。」貝兒則是愛好台灣的香蕉，直說台灣的香蕉口感與泰國的大不同，我每餐都一定要有香蕉。」現場大聊台灣香蕉與泰國香蕉，口感差異性，差點開車被經紀人制止話題。展榮展瑞聽完笑說：「原來他們兩個這麼好養耶！那我們訂的大餐已經可以取消了！帶他們兩去吃夜市小吃就好了！」

展榮展瑞聊起上次飛去泰國拍攝MV時的趣聞，「第一天一抵達泰國，一落地就有專人開著廂型車來接我們。但是對方整路都沒講話喔！然後就讓我們上車，那時候心想我們是不是上錯車了？是不是會被帶去詐騙園區？那我們要怎麼脫身？」當車停下時看到中國娃娃，心才落定，真的很怕被帶去鄉間小路，然後換車帶走耶！」也是因為那陣子，很多這類新聞，才會開始有被害妄想症。

展榮展瑞現場還控訴：「中國娃娃上次拍MV的時候，在體感溫度40度的豔陽天，讓他們穿著皮衣拍外景，現場爆汗。但是這次中國娃娃來拍MV，我們可是冷氣房跟短裙伺候，走一個以德報怨的路線。」被問起中國娃娃是怎麼維持身材的，娃娃說：「貝兒是舞蹈老師，每天都還是跳舞、教提拉皮斯跟瑜伽。至於娃娃自己則是，因為疫情期間泰國都不能出門，所以娃娃就想說：「疫情後，有表演的話，不能變胖跟變醜，所以當時就是每天運動跟冥想」。」

