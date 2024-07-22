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王瞳開唱落淚憶艾成！　美好回憶曝光：很掛念孩子們

▲▼ 孔鏘、孟慶而、高慧君、王瞳、林宏銘、班鐵翔為公義獻唱。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）

▲ 孔鏘、孟慶而、高慧君、王瞳、林宏銘、班鐵翔為公義獻唱。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）

記者翁子涵／台北報導

王瞳、高慧君、班鐵翔、孔鏘、孟慶而與林宏銘等歌手齊聚台北為「台灣愛與希望國際關懷協會」愛心獻唱，王瞳表示2年前與協會結緣，與艾成兩度造訪受虐兒，轉眼間祂已離開2年，還是很想念祂，一切彷如昨日，「在八月即將到來的艾成逝世兩週年前夕，能受邀出席晚會，我們都很記掛著這些孩子，也是屬於我們倆的美好回憶，非常有意義。」

▲▼ 王瞳分享2年來很努力歌唱。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）

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▲▼ 王瞳分享2年來很努力歌唱。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）

▲▼ 孔鏘、孟慶而、高慧君、王瞳、林宏銘、班鐵翔為公義獻唱。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）

王瞳並說上次來是樂團演出，這次則是以歌手身分出席，過往都躲在艾成的身後，此次必須一人站上舞台表演，難免有壓力，「但想到除了我還有艾成，兩個人的力量，堅持演唱現場。」王瞳表示希望現場與大家的熱情互動，喚起大家奉獻愛心的熱血，此外，目前正在趕拍民視八點戲劇「愛的榮耀」，她硬擠出時間向劇組請假出席演出， 王瞳坦言有歌唱恐懼症，心情超緊張的，「既期待又怕受傷，希望大家多包涵！」

提到近況，王瞳分享2年來自己很努力歌唱，樂團也持續的運轉著，「我想艾成在天上應該會為我開心吧，他好像沒有離開過我的感覺，而這場活動意義不同，對我而言有著延續艾成的愛心意義，有他的鼓勵給了我無比的勇氣，因此我不覺得孤單，他始終在我身邊保護著我，形式不重要，照片會模糊、檔案會毀壞，只要心中擁有彼此，我們曾擁有的時光都將深深的刻在我心底！」
 
此外，近年都在調養身體的高慧君表示3年前罹患甲狀腺低下症，高慧君分享因為病魔侵襲，當時眼睛是翻的，身材又發福，「我的心裡只能難過兩天，因為母親也跟著生病，三年來我親自照顧母親，我們的身體都逐漸好轉，目前甲狀腺低下的指數稍有回升，首要先讓身形瘦下來，每天勤游泳調整身體，期盼早日能回歸正常生活！」
 

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王瞳, 高慧君, 班鐵翔, 孔鏘, 孟慶而, 林宏銘

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