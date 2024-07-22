記者吳睿慈／綜合報導

南韓資深歌王金敏基（又譯：金玟基，김민기）叱吒80、90年代歌壇，2013年宣布引退後，致力於劇團、音樂圈發展，提拔出非常多人才。只是他晚年罹患胃癌，22日傳來遺憾消息，公演藝術界證實他離世消息，享年73歲。

▲金敏基胃癌離世享年73歲。（圖／翻攝自SBS YouTube）



金敏基代表歌曲《晨露》推出時，透過大學生的傳唱，於1987年六月民主運動時成為抗議精神的代表曲，是當代引領著學術改革的重要歌手之一。

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▲金敏基一路以來提拔於700位影人，其中包含李姃垠、薛景求、金倫奭、黃晸珉等人。（圖／翻攝自SBS YouTube）



30年來致力於藝術小劇場，金敏基更是象徵著大學路劇團的靈魂人物，他所創立的劇團曾提拔薛景求、金倫奭、黃晸珉、張鉉誠、曹承佑、李姃垠等人，就連歌手金光石、柳在夏都曾受到他的照顧，這一路走來至少培育了700多名文化藝術人。

▲南韓眾星哀悼金敏基離世。（圖／翻攝自SBS YouTube）



公演藝術界22日證實，金敏基因胃癌惡化，21日不敵病魔去世，享年73歲，他的靈堂設置於首爾大學醫院殯儀館2號室。離世消息對外公開後，歌手尹度玹（尹道賢）沈痛哀悼：「就像是爸爸的存在，我會永遠思念他。」