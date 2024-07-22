YG大解凍！BLACKPINK「明年回歸＋世巡」　梁鉉錫親曝2025藝人行程

記者張筱涵／綜合報導

經典二代女團2NE1宣布回歸後，讓全球K-POP陷入瘋狂。不只如此，YG娛樂創辦人梁鉉錫21日透過影片宣布2025 YG PLAN時，旗下的BLACKPINK也將在明年回歸且舉行世界巡迴演唱會，他更預告會有多組藝人同時進行活動。

▲2NE1迎來出道15周年，將舉行演唱會。（圖／翻攝自YouTube／YG ENTERTAINMENT）



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梁鉉錫在YG娛樂YouTube頻道最新公布的影片中，分享了旗下藝人於2025年的活動企劃，首要的就是今年迎來出道15周年的2NE1，將會從10月初起以首爾場演唱會開跑，11、12月也已經訂好了大阪和東京的場地，接下來也會有其他行程。

不只如此，BLACKPINK續完團體約後，何時回歸一直是眾人關注的焦點，她們也將會在2025年回歸和進行世界巡迴演唱會。另外，BABYMONSTER和TREASURE也將進行世界巡迴演唱會，新團體也將曝光，且今年年底WINNER隊長姜昇潤和成員宋旻浩將退伍，可以預想YG娛樂旗下藝人將會是非常熱絡活動的一年。

▲BLACKPINK也將於2025年回歸。（圖／翻攝自YouTube／YG ENTERTAINMENT）