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Darren老婆劉品言換天心演！《婆婆2》鍾欣凌「神回應」笑翻網

記者黃庠棻／台北報導

《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季持續熱播中，秉忠（邱凱偉飾）的老婆終於回到台灣，讓他在妻子與愛人宜嘉之間左右為難。有趣的是秉忠老婆「佳純」的角色，在第一季由劉品言飾演，有「小天心」之稱的她，在本季竟然真的變成天心來演出，讓網友驚呼「太誇張，直接變天心」。

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》。（圖／公共電視提供）

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》劉品言的角色換成天心演。（圖／公共電視提供）

對此，製作人陳慧玲解釋「因為檔期很可惜無法找品言回來演，但能請到天心來詮釋秉忠的老婆佳純是非常感謝跟開心的！」。能加入《婆婆2》大家庭，天心也表示相當開心，直呼「非常開心跟榮幸製作人、導演願意想到我們那麼合適的角色，讓我們參與年度重磅級的喜劇演出」。

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不僅如此，秉忠和宜嘉之間的戀情來到緊繃最高點，面對佳純強勢回歸，蘇家人戰戰兢兢，幹練又強悍的佳純這次一回來卻讓所有人都認不出來，她才坦言自己有「修修臉」，彩香（鍾欣凌飾）直呼「整得像天心」，巧妙的安排讓網友都笑出來，大讚「很有梗，笑死」。佳純突襲歸台結果是為了看牙醫，順道檢查眼睛，好巧不巧進到了宜嘉的診所，無預警讓三人直接碰上，宜嘉與秉忠之間降至冰點。

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》。（圖／公共電視提供）

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》劉品言的角色換成天心演。（圖／公共電視提供）

對此，Darren笑說「這次很榮幸繼《親愛的我愛上別人了》、《最佳利益2》之後又能再度和女神天心一起合作，只不過這回的關係不再是唯美愛情，而是如履薄冰、伴妻如伴虎的夫妻關係，表示「天心氣場十足，輕鬆就能以眼神致秉忠於死地，在她身邊我連呼吸都得小心翼翼，不得放肆，透露自己「到現場時我都會自動上前噓寒問暖，深怕任何一刻怠慢回家就倒大楣了。」

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》。（圖／公共電視提供）

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》到台南舉辦見面會。（圖／公共電視提供）

此外，《我的婆婆怎麼那麼可愛2》昨在台南安平航海城完成粉絲見面會之後馬不停蹄繼續前往「蘭都觀光工廠」答謝粉絲的支持，其中有一名粉絲帶著70歲的媽媽到現場，並表達兩人一起從第一季一起追到現在，讓製作人和演員們相當感動。

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我的婆婆怎麼那麼可愛2, 黃姵嘉, 張書偉, 鍾欣凌

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