ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

IU不知韓國爆紅優格冰淇淋！「一句話神解讀」粉絲敲碗：必須接代言

文／妞新聞

如果說台灣正掀起「千層蛋塔之亂」，韓國現在最紅的美食排行榜「這杯」絕對可以問鼎TOP3（笑）！以酸酸甜甜的優格冰淇淋為基底，上方繽紛又可口的配料，消暑＋幸福指數100％，在韓國突然異軍突起的「요아정（YOAJUNG）」其實是韓國優格冰淇淋品牌요거트아이스크림의정석的縮語，在MZ世代年輕人之間爆紅ing。

全韓爆紅優格冰

「這位女神」還沒跟上（笑）

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

요거트아이스크림의 정석(본사)（@yoajung_official）分享的貼文

[廣告]請繼續往下閱讀...

YOAJUNG購買時可以自由選配水果、配料、餅乾、醬汁等客製化配料，SNS上因此流傳許多「요아정推薦組合菜單」熱搜關鍵字，甚至連韓星都淪陷，幾乎是無人不知的正夯美食，不過還是有人沒跟上這個流行，來看看韓國巨星、全能女神「IU（李知恩）」怎麼說（遞MIC）！

IU不知道韓國爆紅優格冰淇淋！粉絲提問「一句話神解讀」全網笑翻，敲碗：必須接代言

▲網友曬出被IU幸運翻牌的對話。（圖／insight.

一名網友曬出他被IU幸運翻牌的對話，當IU收到：「你知道YOAJUNG是什麼嗎？」的提問時，居然回答了意想不到的答案，女神回應猜測요아정是：「요정 아이유 정말 좋다」，自行按造每個字延伸解讀是「妖精 IU 真的 好棒」，同時還附上兩個妖精的表情貼圖，超可愛的回應讓該名粉絲被萌到，馬上留言贊成：「沒錯這是正確答案」（笑死）。

粉絲們也紛紛附和：「路人知道的YOAJUNG是優格冰淇淋、粉絲知道的是妖精IU」，截圖一上傳立刻獲得廣大迴響，網友笑噴留言大誇女神太呆萌可愛，同時敲碗：「拜託品牌直接讓妖精變成代言人！！！」一句話就改寫縮語的真實意義真的太狂啦！

另外，IU在今年2月回歸歌手老本行、帶著第六張迷你專輯《The Winning》橫掃，同時粉絲們期待已久的《IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT》巡迴演唱會也開跑，在4月結束台北場次後，正如火如荼的飛往世界各地開唱，預計將於9月21日及22日回到首爾舉辦安可演唱會。

【延伸閱讀】

IU最新同款3雙「NB愛鞋」被挖！焦糖拿鐵跑鞋台灣限量開賣，IG私服最常曝光這雙

IU機場被包圍「突原地蹲下消失」嚇壞保鑣！背後超暖原因被讚爆，女神加碼撒嬌引暴動

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

推薦閱讀

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

今年鬼月最衰3星座公開！處女吃官司　第一名「意外淪小三、小王」

今年鬼月最衰3星座公開！處女吃官司　第一名「意外淪小三、小王」

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」　本人親上火線反擊了

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」　本人親上火線反擊了

直擊籃籃收工「BMW停電視台門口等」！男駕駛真面目全被拍 感情現況曝

直擊籃籃收工「BMW停電視台門口等」！男駕駛真面目全被拍 感情現況曝

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

誤以為應援失敗！千人排字逼哭她　金智媛淚崩下台補妝：嗚怎麼辦

誤以為應援失敗！千人排字逼哭她　金智媛淚崩下台補妝：嗚怎麼辦

《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣人

《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣人

金智媛粉絲見面會「主辦竟是ㄚ頭」！　她無預警爆喜訊：想見誰就邀誰

金智媛粉絲見面會「主辦竟是ㄚ頭」！　她無預警爆喜訊：想見誰就邀誰

瑤瑤認「沒外景發我了」！製作人1句話戳破內幕 無奈：不知從何時開始

瑤瑤認「沒外景發我了」！製作人1句話戳破內幕 無奈：不知從何時開始

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

胎兒27週突沒心跳！阿虎淚揭心聲「為何是我」　老婆第2次流產聽噩耗哭了

胎兒27週突沒心跳！阿虎淚揭心聲「為何是我」　老婆第2次流產聽噩耗哭了

歐陽娜娜爆熱戀大陸樂團鼓手！「羅馬甜蜜約會」　情侶定情物被挖出

歐陽娜娜爆熱戀大陸樂團鼓手！「羅馬甜蜜約會」　情侶定情物被挖出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

今年鬼月最衰3星座公開！處女吃官司　第一名「意外淪小三、小王」

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」　本人親上火線反擊了

直擊籃籃收工「BMW停電視台門口等」！男駕駛真面目全被拍 感情現況曝

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

誤以為應援失敗！千人排字逼哭她　金智媛淚崩下台補妝：嗚怎麼辦

《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣人

金智媛粉絲見面會「主辦竟是ㄚ頭」！　她無預警爆喜訊：想見誰就邀誰

瑤瑤認「沒外景發我了」！製作人1句話戳破內幕 無奈：不知從何時開始

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Niusnews妞新聞, IU, YOAJUNG, 優格冰淇淋

讀者迴響

最新新聞更多

  1. YTR型男機長前女友公開「警察上門畫面」　爆他致電想私下和解
  2. 麥當勞女神18歲嫩照流出！　焦凡凡燦笑說故事被拍
  3. AV女優本鄉愛加拿大旅遊出意外！遭陌生人尾隨回家　驚恐過程曝光
  4. 百萬包養AV女優？星乃莉子親打槍「我賺更多」　私訊狂收詭異訊息
  5. 八弟cos戴資穎！裝扮神複製喊：我是環保戴　畫面曝光網笑瘋
  6. 演唱會才秒殺！楊乃文現身台南開唱　聊「這話題」停不下來：講最多話的一次
  7. Energy演唱會剩不到5天！　牛奶「身體狀況出現異常」：不要開玩笑
  8. YTR反骨語謙公開寶寶性別！　迪士尼合體尪捧孕肚放閃
  9. 《我的婆婆》導演客串八點檔！　接演關鍵竟在「張書偉婚禮」
  10. 沙發下伸出一隻手！邵雨薇獨居「用Google Maps出事」驚悚過程曝

熱門快報

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366