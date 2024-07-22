IU不知韓國爆紅優格冰淇淋！「一句話神解讀」粉絲敲碗：必須接代言

文／妞新聞

如果說台灣正掀起「千層蛋塔之亂」，韓國現在最紅的美食排行榜「這杯」絕對可以問鼎TOP3（笑）！以酸酸甜甜的優格冰淇淋為基底，上方繽紛又可口的配料，消暑＋幸福指數100％，在韓國突然異軍突起的「요아정（YOAJUNG）」其實是韓國優格冰淇淋品牌요거트아이스크림의정석的縮語，在MZ世代年輕人之間爆紅ing。

全韓爆紅優格冰

「這位女神」還沒跟上（笑）

YOAJUNG購買時可以自由選配水果、配料、餅乾、醬汁等客製化配料，SNS上因此流傳許多「요아정推薦組合菜單」熱搜關鍵字，甚至連韓星都淪陷，幾乎是無人不知的正夯美食，不過還是有人沒跟上這個流行，來看看韓國巨星、全能女神「IU（李知恩）」怎麼說（遞MIC）！

▲網友曬出被IU幸運翻牌的對話。（圖／insight.）

一名網友曬出他被IU幸運翻牌的對話，當IU收到：「你知道YOAJUNG是什麼嗎？」的提問時，居然回答了意想不到的答案，女神回應猜測요아정是：「요정 아이유 정말 좋다」，自行按造每個字延伸解讀是「妖精 IU 真的 好棒」，同時還附上兩個妖精的表情貼圖，超可愛的回應讓該名粉絲被萌到，馬上留言贊成：「沒錯這是正確答案」（笑死）。

粉絲們也紛紛附和：「路人知道的YOAJUNG是優格冰淇淋、粉絲知道的是妖精IU」，截圖一上傳立刻獲得廣大迴響，網友笑噴留言大誇女神太呆萌可愛，同時敲碗：「拜託品牌直接讓妖精變成代言人！！！」一句話就改寫縮語的真實意義真的太狂啦！

另外，IU在今年2月回歸歌手老本行、帶著第六張迷你專輯《The Winning》橫掃，同時粉絲們期待已久的《IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT》巡迴演唱會也開跑，在4月結束台北場次後，正如火如荼的飛往世界各地開唱，預計將於9月21日及22日回到首爾舉辦安可演唱會。

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