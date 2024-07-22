《嗨！營業中》第四季成員揭曉「真的沒浩子」！　新班底竟是三金得主

記者孟育民／台北報導

由好看娛樂製作發行的《嗨！營業中》第四季於今（22日）官宣節目重要卡司：姚元浩、郭泓志、吳映潔、莎莎與乱彈阿翔！並公佈《嗨！營業中》 第四季於8月17日每週六晚上 8:00台視首播、晚上10:00 Netflix 上架、週日晚上8:00 八大綜合台播出。

▲《嗨！營業中》第四季公布新成員，竟是三金得主乱彈阿翔。（圖／好看娛樂提供）

《嗨！營業中》 第四季無預警釋出前導片，由學長、學姊面試新成員乱彈阿翔。隊長郭泓志先故意嗆聲問說：「喂，你新來的？」下一秒直接套上長髮合體搞笑說：「那我們就是動力火車！」笑翻眾人！總經理姚元浩懷疑問乱彈阿翔：「你會做菜嗎？」莎莎更不可置信說：「你有53歲？你確定？」

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▲▼ 《嗨！營業中》前導預告曝光。（圖／好看娛樂提供）



吳映潔則是翹二郎腿質問：「你知道這工作要很丁金嗎？（台語：認真）？」面段各種刁鑽問題，新夥伴乱彈阿翔都以魔性笑聲回應，並直球對決說：「我有三金認證啦！（曾獲金馬獎、金曲獎、金鐘獎 獎項）」

公布卡司陣容後，外界對於節目錄影一舉一動都十分關注，粉絲紛紛推敲各種開店地點的可能性。好看娛樂透露《嗨！營業中》第四季移動營業，讓隊長郭泓志和總經理姚元浩大喊吃不消，夥伴們更在工作現場多次舉白旗！