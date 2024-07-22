手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」　本人親上火線反擊了

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber「見習網美小吳」與紀卜心共同創辦的十盛手搖飲料最近遭到消基會點名，指出標示方面不清楚，引來網友不滿。紀卜心21日出面發聲明澄清，但無法平息網友怒火，持續有留言湧入攻擊，更酸她賺了一堆錢出國玩，她也親上火線反擊：「辛苦你了跑來這罵我。」

▲紀卜心和小吳的手搖飲爆出爭議。（圖／翻攝自紀卜心臉書）



紀卜心和小吳的手搖飲店因奶品來源標示問題被點名，店家官網原本僅顯示使用北海道牛乳，卻未具體說明品牌，導致消費者對產品成分抱有疑問，紀卜心21日公開回應並指出使用台灣統一鮮乳後，店家官網亦迅速發表聲明，強調未曾在菜單或官網上標示使用北海道鮮乳，而是使用「北海道乳源」來回應質疑聲浪。

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▲紀卜心和小吳的手搖飲爆出爭議。（圖／翻攝自紀卜心臉書）



然而部分網友仍表示不滿，持續湧入紀卜心社群平台留言，更有人酸難怪可以賺一堆錢出國，她不滿回擊：「聲明文已發布，麻煩去詳細閱讀，衛生局回覆也沒問題喔，辛苦你了跑來這罵我。」有人取笑她稱奶茶是使用「十勝乳源」卻是用台灣鮮奶，她也回應：「有問題嗎？」

紀卜心公布的聲明中回答3大問題，包括「有無販售鮮奶茶類飲品？」、「是否使用鮮奶？」、「實際使用之鮮乳品牌與揭示之鮮乳品牌是否相符？」品牌方回應，第一，從未對外宣傳或強調熟成奶茶是純鮮奶茶產品，第二，品牌有使用台灣本土鮮奶品牌，第三是門市現場有標示北海道乳源的熟成生乳物料與台灣鮮奶。飲料菜單與官方網站並無標示或說明使用「北海道鮮乳」，無標示不符等疑慮。

▲紀卜心轉發手搖飲品牌聲明。（圖／翻攝自IG）

