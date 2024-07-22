胎兒27週突沒心跳！阿虎淚揭心聲「為何是我」　老婆第2次流產聽噩耗哭了

記者孟育民／台北報導

藝人阿虎自節目《瘋神無雙》走紅，今年4月曬出超音波照宣布當爸，寶寶性別是女生，同時也透露，未婚妻是圈外人、彼此交往快1年，兩人在今年5月登記結婚。不料卻傳出懷孕7個月的老婆流產，事後阿虎也證實此事。他第一時間和老婆也拍下影片紀錄，還原事情的來龍去脈，兩人雙眼紅腫，明顯感受出大受打擊，阿虎表示：「小孩不會無緣無故來找你，但他決定來了，又決定不來了，這肯定有什麼原因，他應該就是想來逼婚的。」

▲阿虎和老婆錄製影片，證實寶寶已經沒有了。（圖／翻攝自YouTube／阿虎）

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阿虎表示早上老婆肚子不舒服，跟平常的感覺不一樣，於是在產檢前一天，決定去醫院檢查，悲痛得知噩耗，講到一半他忍不住哽咽，頻頻拭淚，「聽到了非常可惜的事情就是，胎兒沒有心跳，那就....留不住了。」他說從老婆懷孕到現在，所有事情都是第一次體驗，也都還在學習，原本都已經做好迎接新生命的到來，突如其來的消息實在難以接受，「我不明白為何是我？這感覺真的很糟，你甚至還沒認識他，他就離開了。」

▲▼阿虎和老婆講到一半都落淚。（圖／翻攝自YouTube／阿虎）

阿虎看著在旁哭泣的老婆說：「我不是一個會安慰的人，我會開玩笑，但我也是會難過。」而老婆分享第一時間聽到寶寶沒心跳的時候就哭了，「我問醫生說現在怎麼辦，就是要引產，因為小朋友很大了，現在小朋友要27週了（大約7個月）。」也透露其實是第二次流產，第一次的時候還不到一個月，所以沒有那麼深刻的痛，阿虎不忘自嘲說：「我們算不算白髮人送黑髮人？」夫妻倆互相安慰，又語帶悲傷，但確定的是會一起面對接下來的事情，深情流露的影片也讓人看了忍不住心疼。