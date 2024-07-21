黃子韜、徐藝洋認愛節目狂放閃！「男星厭惡臉藏不住」陸網白眼：喂屎CP

記者劉宛欣／綜合報導

大陸藝人黃子韜和徐藝洋緋聞傳了3年，被拍到無數次，終於在這個月公開認愛，陸網風向相當不友善，認為兩人戀情已經是舊聞，並翻出黃子韜過往嘴硬不認，還多次情緒激動為此嗆粉絲與網友的黑歷史。兩人認愛後首次播出的《跟我走吧》中，小倆口愛得更肆無忌憚，公開在好友面前放閃，讓徐志勝與AK相當無奈，陸網也直批「噁心」。

▲黃子韜不准好友稱呼「徐徐」。（圖／翻攝自微博）

在最新一集《跟我走吧》中，黃子韜、徐藝洋與好友們在車上等待移動，前座的AK往後座喊著「老徐」、「徐徐」，似乎是在叫著坐在最後一排的徐志勝，怎料黃子韜竟開口「我們倆都公開了，你能不能不要叫人徐徐，真噁心」，讓AK當場受不了轉回前座，翻了個大白眼。

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▲徐藝洋要黃子韜把下巴放在自己手心上。（圖／翻攝自微博）

黃子韜認愛後越來越大膽，直接在鏡頭前用頭蹭徐藝洋，徐藝洋也不遮掩，伸出手來示意要黃子韜把下八靠在她手掌心上，黃子韜一開始還推拖不樂意地說「幹什麼，妳是不是有病，我不來這玩意兒」，徐藝洋繼續要求「快點，我現在要」，黃子韜本來還在害羞表示有機器在拍，下一秒就乖乖把頭放到徐藝洋手心上，放閃無極限。

▲好友群被閃到受不了。（圖／翻攝自微博）

坐在最後一排中間的徐志勝抬頭一看無奈地說「幹啥」，小倆口依舊繼續甜甜蜜蜜，徐藝洋稱讚黃子韜「你現在頭髮挺好看的」，期間前座的AK又轉過身來要把相機遞給徐志勝，於是又撞見了小情侶的親暱動作，直接露出了嫌惡的表情，馬上轉回前座忍不住吼叫出來。

大陸網友紛紛毒舌批評「第一次感受...追著網友喂屎的CP」、「太噁心了我的天」、「感覺他倆有點毛病」、「這倆是憋太久報復性秀恩愛嗎？受不了」、「有句話叫秀恩愛死得快」、「追劇或者綜藝嗑CP的很多，可是這倆誰嗑得進去？」

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