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劉真辭逝4年！道別舞會追憶「年邁父母罕露面」！　辛龍缺席原因曝光

記者孟育民／台北報導

「國標女王」劉真於2020年離世，至今仍令親友、粉絲感到不捨。與劉真相識30年、搭檔21年的舞伴李志堯今（21日）舉辦「2024時代盃」道別舞會，透過舞蹈紀念好友，表演前還搭配劉真生前精彩演出畫面，一幕幕回憶湧現，現場相當感人，劉真父母更首露面，劉媽媽在台下忍不住落淚，最後上台接受全場觀眾掌聲。

▲▼劉真道別舞會。（圖／讀者提供）

▲▼劉真道別舞會現場播放追憶影片，舞伴李志堯用舞蹈紀念好友。（圖／讀者提供）

▲▼劉真道別舞會。（圖／讀者提供）

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劉真父母低調不願受訪，但看起來氣色很好，而辛龍今天則缺席舞會，李志堯表示：「我沒有邀請，基本上這次活動沒有邀請舞蹈界之外的人，只有邀請合作過的人，我覺得不是要盛大慶祝這件事，是想要用舞蹈來道別，不然沒辦法放下，這件事會一直沈淪下去。」

▲▼劉真道別舞會。（圖／讀者提供）

▲劉真年邁父母低調坐在台下。（圖／讀者提供）

他透露跟辛龍不算太熟，私底下沒有交集，即便有見過面但聊不起來，這4年來也不知道對方近況，「他（辛龍）本來就不太交朋友，我知道他很難受，還有劉真的爸媽還有小孩，你要讓他們能夠被照顧，雖然現在聯絡不到他，但我希望他能讓這些回歸正常。」

▲▼劉真道別舞會。（圖／讀者提供）

▲李志堯現場感動落淚。（圖／讀者提供）

李志堯籌備這次演出花費不少心血，正式向劉真道別，形容自己前陣子就像「沒有生命的靈魂」，如今終於重生，在台上表演時就激動落淚，「開始一直掉眼淚，我們都很開心，能看著他們很漂亮的天使在天上，我們就繼續傳播舞蹈的愛，未來我們會再相見。」
 

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劉真, 道別舞會, 辛龍, 國標舞女王

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