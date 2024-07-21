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韓瑞希放砲「元彬、Giselle交往」　網抓包矛盾點：大家相信毒蟲？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓毒蟲韓瑞希（한서희）過去曾因販毒、染毒遭關，曾經是練習生的她，與演藝圈內幾位藝人有私交，但出獄後經常在IG不受控放砲，過去甚至被盜用名義毀壞藝人名聲，使得網友對她相當感冒。怎料，她近日又在IG亂爆料，以拼音方式暗指SM娛樂旗下團體RIIZE的黑料，只是爆料文前後矛盾，令人質疑真實性。

▲▼韓瑞希法庭上哭了：不希望梁賢碩受罰。（圖／翻攝自韓瑞希IG）

▲▼韓瑞希以韓文拼音的方式爆料元彬、Giselle交往，以及成燦出入性交易所。（圖／翻攝自pann、Nate）

▲▼韓瑞希以韓文拼音的方式爆料「元彬、Giselle交往」。（圖／翻攝自pann、Nate）

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韓瑞希經常透過IG與網友聊天，怎料近期壞習慣改不了，又在社群網站亂爆料其他藝人私事，她以拼音的方式寫下「RIIZE成燦在日本出入性交易場所被私生飯拍到，只是被SM花錢擋下來，元彬、Giselle從練習生時期就開始交往，也有被私生飯拍到」，該文章在韓引起發酵，粉絲崩潰提問「到底是真是假」、「不會吧」。

▲▼網友詢問韓瑞希「元彬、Giselle是今天被私生拍到嗎」，對方回答「對」，但其實元彬21日一早才返回韓國，爆料文很矛盾。（圖／翻攝自pann、Nate）

▲▼網友詢問韓瑞希「元彬、Giselle是今天被私生拍到嗎」，對方回答「對」，但其實元彬21日一早才返回韓國，爆料文很矛盾。（圖／翻攝自pann、Nate）

▲▼ 韓瑞希放砲「元彬、Giselle交往」　網抓包矛盾點：大家相信毒蟲？。（圖／翻攝自pann、Nate）

但其實，韓瑞希的爆料文前後矛盾，有網友後來私訊她「元彬、Giselle是今天（20日）被私生拍到嗎」，她回答「對」，妙的是，元彬因海外行程直到21日才返回韓國，不可能與Giselle同框被拍，網友多數認為她是亂編故事。

南韓論壇掀起多則討論文章，其中有不少理性網友分析「大家確定要相信毒蟲的話？」、「大家是不是忘記她是前科犯」，認為韓瑞希說出的爆料不可信，另外，也有網友感嘆「希望我老了不會跟她一樣」，還有粉絲表示盼望公司SM出面發聲明澄清謠言。

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韓瑞希, 元彬, Giselle

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