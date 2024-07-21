王識賢受封「師奶界許光漢」羞喊：壓力大！　地方媽媽準備狂刷《角頭》

記者蕭采薇／台北報導

《角頭 GATAO 唱演會》20日於臺北流行音樂中心舉辦，會後蔡振南、荒山亮、王識賢、高捷、王陽明、鄭人碩、張懷秋一同受訪，蔡振南回憶起與高捷的緣分，表示：「我們認識36年了，合作了好幾部電影，但今天是史上第一次合作唱歌，他跟我說他要圓夢，我說那我要答應你！」

▲《角頭》（左起）鄭人碩、王識賢、蔡振南、荒山亮、高捷、王陽明、張懷秋。（圖／曼尼娛樂提供）

一向受到師奶喜愛的王識賢，在這次《角頭－大橋頭》宣傳時一度被封為「師奶界許光漢」，他聽完先是大笑，又說：「不要這樣啦，壓力太大了！」他期許電影票房能開紅盤，「《角頭 GATAO 唱演會》也能繼續辦下去，高捷也接著回：「樂見其成。」盼「角頭宇宙」能持續擴張壯大！

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▲王識賢深受地方媽媽歡迎，受封「師奶界許光漢」。（圖／曼尼娛樂提供）

高捷笑說之前聽說要辦這場唱演會時，就被主辦方邀請唱一首歌，之所以會合唱《空笑夢》，是因為蔡振南的一封訊息，「南哥傳訊息給我，說《空笑夢》是我唱、你演的欸！我說拍的很棒，歌更屌！」

到了去年《角頭》影集殺青宴時，現場剛好有那卡西，高捷索性問了現場，確認有《空笑夢》樂譜後，就順勢拱蔡振南上台合唱，高捷笑說：「我很喜歡逗南哥！」唱完後大家也稱讚高捷唱起來很有自己的味道！為了這次演出，蔡振南特別幫高捷降 Key。

▲《角頭 GATAO 唱演會》蔡振南、高捷合體演唱《空笑夢》。（圖／曼尼娛樂提供）

不過聊到台上出現致敬龍劭華與黃鴻升的片段，蔡振南感慨分享過去與他們一起拍《角頭》，這次從後台看到台上影像出來時，「心裡真的會酸酸的。」

▲《角頭 GATAO 唱演會》莫允雯、曾莞婷透過片中角色緬懷小鬼和龍劭華。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭 GATAO 唱演會》將各世代演員、歌手齊聚一堂演出，懷秋分享：「看大家彩排時那麼努力，在上台前的那股氣氛真的很有凝聚力，讓我起雞皮疙瘩！」王陽明則笑稱：「我今天的任務是帶氣氛！把握好機會，一出來就要讓大家嗨！」接著分享自己在演出時，一直在一旁鬧劇中來自「北館」的鄭人碩。

▲《角頭 GATAO 唱演會》懷秋和王陽明炒熱氣氛。（圖／曼尼娛樂提供）

對於鄭人碩在「角頭 GATAO 唱演會」中重現電影中械鬥畫面，還要挑戰饒舌，他先是搞笑回：「是時候展現我真正技術了！」接著又補充：「雖然我們不是這麼專業的歌手、舞者，但我們把最好的表演帶給觀眾，不足的地方請多多指教！」至於未來是否要挑戰唱《角頭》插曲？他說：「先把戲演好，有機會再試看看。」