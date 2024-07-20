ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

翁馨儀遭酸「少妻看上老夫的錢」不忍了　正面回嗆：你比較可悲

記者劉宛欣／綜合報導

女星翁馨儀2013年與張菲次子張少懷結婚，婚後育有1對兒女，經常在社群平台分享1家4口的日常生活。她近日透過Instagram曬出一張酸民的惡意攻擊留言，酸她「少妻看上老夫的錢」，她對此展現出高EQ，回覆表示「原諒你們就是在幫我自己積陰德」。

▲翁馨儀回擊酸民。（圖／翻攝自翁馨儀Instagram）

▲翁馨儀經常透過社群帳號分享日常。（圖／翻攝自翁馨儀Instagram）

翁馨儀近日在Instagram開啟問答，有粉絲表達支持說道「感覺（翁馨儀）獨立也能兼顧好家庭，想向妳學習」，她感激地回答「謝謝願意來了解我的每一位」，而同時她也附上了一張酸民留言的截圖，截圖中可以看到酸民說「少妻看上老夫的錢，只會嫌老夫，真悲哀」，再提她與老公相差13歲的事做文章，她直接回擊「會講這種話的人應該比較可悲」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲翁馨儀回擊酸民。（圖／翻攝自翁馨儀Instagram）

▲翁馨儀回擊酸民。（圖／翻攝自翁馨儀Instagram）

翁馨儀已與張少懷結婚11年，至今仍不時會有酸民跳出來曬存在感，她表示「原諒你們就是在幫我自己積陰德」，並幽默地說「可是師丈（張少懷）覺得我是看上他的顏值耶」。

近日，張少懷、翁馨儀一家四口到日本旅遊，待了許久，有網友好奇問他們何時回家，她透露「為了住個夠本，這趟我們直接來2個月啦！」時常可以在他們的社群帳號看到他們遊遍日本的旅遊照。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

廟會辣妹「遮3點」狂扭　抬腿一揮阿伯站台下猛盯

推薦閱讀

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

《還珠格格》女主角遭誤認身亡！酸民湧入…她怒：腦幹缺失的東西

《還珠格格》女主角遭誤認身亡！酸民湧入…她怒：腦幹缺失的東西

青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼

青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

國光女神出門「忘了穿內褲」！被按摩當場尬爆：想原地投胎 旁人全看光

國光女神出門「忘了穿內褲」！被按摩當場尬爆：想原地投胎 旁人全看光

YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦

YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦

左左右右「要升高二了」近況照曝！16歲還是母胎單身：男友在哪裡

左左右右「要升高二了」近況照曝！16歲還是母胎單身：男友在哪裡

柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

元元真的正面全裸！「身體上下部位看光光」　超猛高清照瘋傳

元元真的正面全裸！「身體上下部位看光光」　超猛高清照瘋傳

美國名廚驚傳溺水身亡！遺體失蹤4天後才尋獲　遭水流吞噬恐怖過程曝光

美國名廚驚傳溺水身亡！遺體失蹤4天後才尋獲　遭水流吞噬恐怖過程曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

《還珠格格》女主角遭誤認身亡！酸民湧入…她怒：腦幹缺失的東西

青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

國光女神出門「忘了穿內褲」！被按摩當場尬爆：想原地投胎 旁人全看光

YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦

左左右右「要升高二了」近況照曝！16歲還是母胎單身：男友在哪裡

柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

翁馨儀

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Energy大嫂團合體！坤達摟柯佳嬿罕放閃　網揪亮點：有2組高中同學
  2. 《死侍與金鋼狼》夢幻合體Stray Kids！　休傑克曼自爆穿死侍緊身衣上床
  3. 天心撒嬌問：今天忘了說愛我！　韓尪神回覆閃翻「根本教科書等級」
  4. 高爾宣剛結婚當爸...驚喊：不要射我下體！　大8歲孕妻芮德全程目睹
  5. 直擊／《角頭》演唱會驚傳槍響！　黑衣人衝入北流「台上開打」
  6. 不斷更新／韓星活動7月售票看這裡！　《善宰》金惠奫首辦台北見面會
  7. 翁馨儀遭酸「少妻看上老夫的錢」不忍了　正面回嗆：你比較可悲
  8. 關韶文上廁所爆意外！　「滿頭都是玻璃碎片」驚悚畫面曝光
  9. 直擊／金智媛就站在面前！機場待4分鐘　得知「2樓有人」她反應萌爆
  10. 22歲女星《歌手》唱到比中指！　被疑「不滿節目」急發文解釋

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366