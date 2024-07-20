翁馨儀遭酸「少妻看上老夫的錢」不忍了　正面回嗆：你比較可悲

記者劉宛欣／綜合報導

女星翁馨儀2013年與張菲次子張少懷結婚，婚後育有1對兒女，經常在社群平台分享1家4口的日常生活。她近日透過Instagram曬出一張酸民的惡意攻擊留言，酸她「少妻看上老夫的錢」，她對此展現出高EQ，回覆表示「原諒你們就是在幫我自己積陰德」。

▲翁馨儀經常透過社群帳號分享日常。（圖／翻攝自翁馨儀Instagram）

翁馨儀近日在Instagram開啟問答，有粉絲表達支持說道「感覺（翁馨儀）獨立也能兼顧好家庭，想向妳學習」，她感激地回答「謝謝願意來了解我的每一位」，而同時她也附上了一張酸民留言的截圖，截圖中可以看到酸民說「少妻看上老夫的錢，只會嫌老夫，真悲哀」，再提她與老公相差13歲的事做文章，她直接回擊「會講這種話的人應該比較可悲」。

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▲翁馨儀回擊酸民。（圖／翻攝自翁馨儀Instagram）

翁馨儀已與張少懷結婚11年，至今仍不時會有酸民跳出來曬存在感，她表示「原諒你們就是在幫我自己積陰德」，並幽默地說「可是師丈（張少懷）覺得我是看上他的顏值耶」。

近日，張少懷、翁馨儀一家四口到日本旅遊，待了許久，有網友好奇問他們何時回家，她透露「為了住個夠本，這趟我們直接來2個月啦！」時常可以在他們的社群帳號看到他們遊遍日本的旅遊照。