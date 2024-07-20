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(G)I-DLE小巨蛋開唱「斷崖式6種票價出爐」　最貴6980元全場實名制

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團(G)I-DLE即將於10月5、6日登上台北小巨蛋，這也是台灣女孩舒華首度站上該場地，令粉絲都很期待。主辦單位KKLIVE於20日終於揭曉票價與售票資訊，總共6種票價，只是門票6千元沒有中間值直接降到3千元，斷崖式票價引起另一波討論，有粉絲認為太貴了，但也有人認為一定要搶到票。

▲▼ (G)I-DLE小巨蛋開唱「斷崖式6種票價出爐」　最貴6980元全場實名制 。（圖／翻攝自KKLIVE臉書）

▲ (G)I-DLE小巨蛋開唱票價出爐。（圖／翻攝自KKLIVE臉書）

(G)I-DLE出道以來首度站上台北小巨蛋，2場總共可容納2萬名歌迷，消息公開後，台灣粉絲卯起來表示「衝一波支持」。演唱會票價終於在20日公開，票價分為6980、6380、6080、3880、3380、800元，總共6種票價，只是5千元與4千元的區域消失，票價定價意外引起討論度。

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▲▼ (G)I-DLE小巨蛋開唱「斷崖式6種票價出爐」　最貴6980元全場實名制 。（圖／翻攝自KKLIVE臉書）

▲(G)I-DLE小巨蛋開唱最貴6980元，全場實名制 。（圖／翻攝自KKLIVE臉書）

根據主辦單位透露的訊息，門票全場實名制，先採取Weverse「NEVERLAND MEMBERSHIP (GL) 」會員優先購票方式，粉絲需要在20日中午12點到22日中午12點於網站上登記，並於29日中午12點到8月1日購票，然後第二波正式購票於8月10日啟售，並於KKTIX網站購票。

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